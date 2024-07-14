Владимир Шаран: После гола Беллингема словакам почувствовал, что Англия будет в финале

О том, что футбол – игра непредсказуемая, все давно хорошо знают. Знает это и один из опытнейших украинских тренеров Владимир Шаран, который пристально следит за событиями на чемпионате Европы в Германии. Если перед началом европейского первенства он считал главным претендентом на чемпионство Испанию, то теперь – Англию.

Об этом и о главном открытии турнира он поделился мнением с корреспондентом UA-Футбол.

- Перед финальным матчем сомневаюсь в том, что сборная Испании станет чемпионом, — говорит Шаран. – Почему? Объясню. Всегда в футбольной жизни, еще при Валерии Лобановском, самым главным был результат. Сборная Англии начала выступление в группе очень плохо по игре, однако достигала результата. Стратегически англичане делали все правильно – от матча к матчу они пытались набирать, и у них это не получалось. В поединке со Словакией, когда Беллингем забил на последних секундах основного времени, я почувствовал уверенность, что Англия будет в финале. Ведь совсем не случайно встречается в жизни, что команде возвращается фарт. И вот в полуфинальном поединке с Нидерландами я увидел другую Англию. Это была команда с людьми, которые играют в лучшей лиге – английской Премьер-лиге. Действительно, англичане показали себя с наилучшей стороны – для того, чтобы добиться большего и стать чемпионами Европы.

- Какие составляющие со знаком "плюс" в нынешней сборной Англии вы отметили бы?

- Их хватает. Это и сама структура игры, и дисциплина, и порядок, и атакующий стиль. Все это у англичан мне очень понравилось.

- А что скажете о сопернике команды Гарета Саутгейта по финалу – сборной Испании?

- Испанцы в свою очередь тоже себя проявили. Выйдя из группы с первого места с максимумом набранных очков, а затем преодолев в 1/4 финала немцев, а в ½ финала французов я увидел в их игре перемены. Нынешняя Испания – это уже не та Испания, которая раньше могла держать мяч, катая его по пять минут. Сейчас испанцы играют вперед, применяя новомодное определение build-up. Что и говорить, "Красная фурия" играет здорово, супер – вопросов нет! Но самое главное, что испанцы тоже умеют "закрываться", они играют по результату. Сборная Испании – это команда, умеющая перестраиваться, отходить назад, играть компактно в обороне и отдавая инициативу и пространство, эффективно действовать на контратаках. Испанцы сильны коллективными действиями и англичанам придется в противостоянии с ними нелегко.

- Сейчас многие специалисты говорят о молодой звезде испанской сборной Ламине Ямале, который стал едва ли не самым главным открытием чемпионата Европы. Вы считаете так же?

- Честно говоря, чтобы игрок в таком возрасте (а к моменту дебюта в нынешнем континентальном первенстве парню было 16 лет и 338 дней – прим. ред.) проявил себя настолько зрело, даже не ожидал. Я был очень удивлен, как этот юноша уверенно играет. Похоже, в списке футбольных вундеркиндов он превзошел самого Пеле, отличившегося ярким дебютом на мировом Мундиале 1958 года в национальной сборной Бразилии в 17-летнем возрасте. Ямаль сыграл на этом первенстве Европы блестяще, он очень эффективно действовал в каждом без исключения поединке. Главное, что этот футболист не играет только на себя, а на команду. И это здорово. В современном футболе это имеет большое значение. А каким голом-красавцем он отличился в воротах французов в полуфинальном матче! Это было индивидуальное мастерство, а мяч был из категории не берущихся. Поэтому я полностью согласен с теми, кто считает Ямаля открытием европейского первенства.

- Ка ким вам видится решающий матч турнира Испания – Англия?

- Нас ожидает финал, в котором будет соперничество тактик. Хотя финальные матчи бывают разные. Вспомните хотя бы решающий поединок чемпионата мира 2022 года Аргентина – Франция, в котором основное время завершилось со счетом 2:2, дополнительное – 3:3, а затем в серии пенальти выиграли южноамериканцы 4:2. Трудно ожидать, что в сегодняшнем противостоянии будет много забитых мячей. В таких поединках обычно случается, что все решает один-единственный гол. Англия с каждым этапом чемпионата Европы набирает ход, и я думаю, что в основное время финального матча она не уступит. Так что повторюсь: свое мнение месячной давности относительно чемпионства Испании я изменил. Англия играет на результат и мне кажется, что именно ей удастся сегодня победить и стать победителем турнира. Возможно, я ошибаюсь, но это мое личное мнение. Что интересно: наставника английской сборной Гарета Саутгейт еще вчера критиковали за слишком прагматичную игру. А сегодня все уже говорят, что он – самый лучший. Это, в частности, сказал известный шведский тренер Свен-Йоран Эрикссон. Выходит так, что когда у человека, которого беспощадно критикуют появляется результат, все вдруг становится хорошо и даже прекрасно. Я убежден, что Саутгейт придумает, как сыграть против того же Ямаля и других мастеровитых футболистов сборной Испании.