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Марк Кукурелья – о двух игроках сборной Англии: Здорово играть против соперников такого уровня
О дуэли против Сака и Палмера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Защитник клуба "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья высказался о соперниках.
Можно ожидать, что в финале ты встретишься с Букайо Сака, игроком, которого очень хорошо знаешь по дуэлям в АПЛ. Как его остановить?
Я знаю, как играет Сака. На самом деле мне не нужно смотреть много видео, поскольку обычно я смотрю все игры "Арсенала".
Против него сложно защищаться, но мне нравятся такие вызовы. Здорово играть против соперников такого уровня, уверен, мы оба с нетерпением этого ждем. Моя главная цель – заставить его чувствовать себя некомфортно.
Есть ли какой-то конкретный игрок сборной Англии, против которого вам было сложно защищаться?
Он нечасто играл на Евро-2024, но это Коул Палмер. Его футбольное мышление работает так быстро, что он всегда на шаг впереди остальных.
Его способность принимать решения почти всегда превосходна, и от такого уровня интеллекта сложнее всего защититься, просто невозможно предугадать, что он сделает дальше. Я много страдал на тренировках. Он очень напоминает мне Ламина Ямаля, у них похожий стиль игры.
Напомним, за этот чемпионат Европы Кукурелья принял участие в пяти играх без результативных действий. Букайо Сака сыграл в шести матчах на Евро-2024, и забил один гол, а Коул Палмер отличился одной голевой передачей в четырех играх.
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