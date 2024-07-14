Марк Кукурелья – о двух игроках сборной Англии: Здорово играть против соперников такого уровня

Защитник клуба "Челси" и сборной Испании Марк Кукурелья высказался о соперниках.

Можно ожидать, что в финале ты встретишься с Букайо Сака, игроком, которого очень хорошо знаешь по дуэлям в АПЛ. Как его остановить?

Я знаю, как играет Сака. На самом деле мне не нужно смотреть много видео, поскольку обычно я смотрю все игры "Арсенала".

Против него сложно защищаться, но мне нравятся такие вызовы. Здорово играть против соперников такого уровня, уверен, мы оба с нетерпением этого ждем. Моя главная цель – заставить его чувствовать себя некомфортно.

Есть ли какой-то конкретный игрок сборной Англии, против которого вам было сложно защищаться?

Он нечасто играл на Евро-2024, но это Коул Палмер. Его футбольное мышление работает так быстро, что он всегда на шаг впереди остальных.

Его способность принимать решения почти всегда превосходна, и от такого уровня интеллекта сложнее всего защититься, просто невозможно предугадать, что он сделает дальше. Я много страдал на тренировках. Он очень напоминает мне Ламина Ямаля, у них похожий стиль игры.