Ротань: Игра испанцев очень впечатляет и мне хочется, чтобы именно Фурия Роха получила титул

Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу того, кто должен победить на Евро-2024.

"По игре, которую демонстрирует Испания на Евро, они заслуживают выиграть финал. Игра испанцев очень впечатляет и мне хочется, чтобы именно "Фурия Роха" завоевала титул. Но у них очень сильный соперник. Англия просто так игры не отдает, они дерутся до последнего, могут выиграть матч в компенсированное время или по пенальти. Там собраны самые мощные игроки. Поэтому, думаю, финал будет очень интересен, но я болею за Испанию", – сказал Ротань.