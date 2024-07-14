ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ротань: Игра испанцев очень впечатляет и мне хочется, чтобы именно Фурия Роха получила титул
Болеет за Испанию
Скриншот: канал УАФ на YouTube
Главный тренер олимпийской сборной Украины Руслан Ротань поделился своим мнением по поводу того, кто должен победить на Евро-2024.
"По игре, которую демонстрирует Испания на Евро, они заслуживают выиграть финал. Игра испанцев очень впечатляет и мне хочется, чтобы именно "Фурия Роха" завоевала титул. Но у них очень сильный соперник. Англия просто так игры не отдает, они дерутся до последнего, могут выиграть матч в компенсированное время или по пенальти. Там собраны самые мощные игроки. Поэтому, думаю, финал будет очень интересен, но я болею за Испанию", – сказал Ротань.
Напомним, матч Испания – Англия начнется в 22:00.
Популярное сейчас
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24
- Усик вместе с семьей отдыхает в Испании. Фото
- На кандидата в президенты США Дональда Трампа совершено покушение
- Достойные наследники Хави и Иньесты. Испания - Франция 2:1. Видео голов и обзор матча
- Есть три варианта. Журналист – о клубах, которые могут занять место Днепра-1
- Валерий Поркуян: Результат на Евро-2024 станет для сборной Украины уроком на будущее