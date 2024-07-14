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Четвертое чемпионство фурии или дебютное для трех львов? Испания – Англия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024
Футбольный праздник подходит к концу
Getty Images_
В решающем поединке континентального первенства на "Олимпиаштадион" (Берлин) Испания будет играть против Англии. Последний раз соперники пересекались в 2018 году, когда выступали на групповом этапе Лиги наций. Тогда сборные обменялись выездными победами (2:1, 2:3). Главные тренеры сформировали основные составы на очный матч.
- Испания: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямаль, Ольмо, Уильямс Н. – Мората (К)
- Запасные: Баена, Вивиан, Гримальдо, Лопес, Мерино, Навас, Оярсабаль, Рая, Ремиро, Субименди, Торрес, Фернандес, Хоселу
- Англия: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн (К)
- Запасные: Александер-Арнольд, Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Хендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Конса, Палмер, Ремсдейл, Тони, Триппьер
Матч начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.
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