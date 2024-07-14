Четвертое чемпионство фурии или дебютное для трех львов? Испания – Англия: стартовые составы на матч ЧЕ-2024

В решающем поединке континентального первенства на "Олимпиаштадион" (Берлин) Испания будет играть против Англии. Последний раз соперники пересекались в 2018 году, когда выступали на групповом этапе Лиги наций. Тогда сборные обменялись выездными победами (2:1, 2:3). Главные тренеры сформировали основные составы на очный матч.

Испания : Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямаль, Ольмо, Уильямс Н. – Мората (К)

: Симон – Карвахаль, Ле Норман, Ляпорт, Кукурелья – Родри, Руис – Ямаль, Ольмо, Уильямс Н. – Мората (К) Запасные: Баена, Вивиан, Гримальдо, Лопес, Мерино, Навас, Оярсабаль, Рая, Ремиро, Субименди, Торрес, Фернандес, Хоселу

Англия : Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн (К)

: Пикфорд – Уокер, Стоунс, Гехи – Сака, Мейну, Райс, Шоу – Фоден, Беллингем – Кейн (К) Запасные: Александер-Арнольд, Боуэн, Уортон, Уоткинс, Галлахер, Хендерсон, Гомес, Гордон, Данк, Эзе, Конса, Палмер, Ремсдейл, Тони, Триппьер

Матч начнется в 22:00. UA-Футбол проведет текстовую трансляцию встречи.

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