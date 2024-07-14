Евро-2024. Испания – Англия 2:1. Победа футбольной поэзии

Финалы крупных турниров — это всегда стресс и невероятный страх допустить даже малейшую ошибку. Именно здесь судьбу всего турнира может определить однако маленькая деталь и именно поэтому за этими матчами всегда интересно наблюдать, даже если особо опасных моментов мы особо и не видим.

Луис де ла Фуэнте и Гарет Саутгейт прошли непростой путь к финалу, особенно это касается наставника "красной фурии". Оба наставника решили обойтись без сюрпризов в стартовых составах, единственным теоретически неожиданным изменением стал выход в старте Люка Шоу на правом фланге обороны вместо Триппьера, который играл практически весь турнир.

Как в случае со стартовыми составами, так и по содержанию игры команды вообще не удивили. Испанцы контролировали мяч и постоянно пытались построить позиционные атаки, а их соперники сознательно и вообще без проблем отдали круглого, уверенно оборонялись и пытались создать что-то опасное за счет контратак.

Как у де ла Фуэнте, так и у Саутгейта, этот план сработал лишь частично. Испанцы так и не смогли за первый тайм создать действительно опасный момент, который бы заставил взяться за голову, потому что им не хватало скорости в продвижении мяча и непосредственного движения на поле, также не было пространства, которое умело перекрывали "три льва". Что касается англичан, то тактика с контратаками принесла мало плодов, поскольку большинство из них перекусывали ранними перехватами или банальным нарушением правил еще в зародыше. Надежность сзади сошлась с недостаточной скоростью, поэтому мы получили пресную первую половину встречи.

После перерыва мы увидели сразу два момента, которые не могли не удивить: наставник Испании снял с игры диктатора темпа и настоящего метронома Родри, вместо него вышел Мартин Субименди. Кроме того, уже в начале второй половины "красная фурия" открыла счет. Казалось, что это обычная атака, но как же ее обострил скрытой передачей Дани Карвахаль. Именно он нашел Ямаля, а тот сместился в центр и нашел классным пасом неприкрытого Нико Уильямса, который без проблем пробил точно в дальний угол ворот Пикфорда. Провал в обороне от англичан, Уокер сузился для подстраховки партнеров, а вот игрока, который бы подстраховал Кайла, так и не нашлось. 1:0.

На этом ребята де ла Фуэнте останавливаться не планировали, через несколько мгновений они едва не забили второй гол, когда Дани Ольмо получил круглого в комфортной позиции, однако его удар получился крайне неудачным. После этого игра зажглась, ведь испанцы получили необходимое пространство для собственных атак, а команде Саутгейта пришлось рисковать, чтобы выровнять счет на табло. Лучше получалось у пиренейцев. Они не хотели останавливаться и делали все, чтобы убить этот матч сразу, не хватало лишь точного удара, в частности от Ямаля и Мораты.

Ожидалось куда большей активности на чужой половине поля от "трех львов", однако этого мы сначала не видели, кроме разве что неплохого разворота и удара от Джуда Беллингема трудно хоть что-то вспомнить. Они отыгрывались после того, как пропускали первыми, в каждом матче плей-офф этого Евро, то есть опыт и характер на месте, а когда на поле вышел Коул Палмер, то наконец все удалось воплотить в жизнь. Атака по правому флангу и прострел в центр, где Джуд Беллингем уже пробежал зону, куда шел мяч, однако полузащитник мадридского "Реала" сбросил круглого точно под удар набегающему Палмеру, который пробил из-за пределов штрафной точно в дальний угол ворот Симона. 1:1. Неужели кто-то удивлен?

Однако никакого импульса этот гол англичанам не дал, они продолжили после этого играть. От соперника, который не хотел отпускать свою жертву. В очередной атаке ближе к концу матча решающий удар все же был нанесен. Когда казалось, что все плавно перейдет в экстра-таймы, магическая команда Луиса де ла Фуэнте все же доказала, что можно выигрывать большие вещи, играя в красивый футбол. Микель Оярсабаль принял круглого на чужой половине поля, отдал на фланг под забегание Кукурелье, а сам побежал в штрафную. Отдал пас в центр Марк и Оярсабаль в касание завершил атаку точным ударом, на который не успел среагировать Пикфорд. 2:1. Как символично, что победный гол забил просто хороший, трудолюбивый футболист, который не хватает звезд с неба, а голевую ему отдал тот, кого вообще говорили не вызывать на этот чемпионат Европы. До конца игры Англия ничем не ответила. Это красиво, это заслуженно, хоть и в очередной раз трагично для Англии, которая проигрывает второй финал Евро подряд.

Теперь Испания вышла в лидеры по количеству выигранных чемпионатов Европы, они обошли немцев, с которыми у них было по три победы. Теперь "красная фурия" имеет четыре таких титула. Это сказка, автором которой стал де ла Фуэнте и его подопечные. Браво, Испания. Оказывается, что выигрывать, необязательно бояться играть в футбол.

Евро-2024. Финал.

Стадион: "Олимпиаштадион" (Берлин)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Испания — Англия 2:1

Голы: Уильямс (47), Оярсабаль (86) — Палмер (73)

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман (Начо, 83), Ляпорт, Кукурелья — Родри (Субименди, 46), Руис — Ямаль (Мерино, 89), Ольмо, Уильямс — Мората (Оярсабаль, 68)

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи — Сака, Мейну (Палмер, 70), Райс, Шоу — Фоден (Тоуни, 89), Беллингем — Кейн (Уоткинс, 61)

Предупреждения: Ольмо (31) — Кейн (25), Стоунз (53), Уоткинс (90+1)