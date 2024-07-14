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Евро-2024. Испания – Англия 2:1. Победа футбольной поэзии

ЕВРО-2024
Обновлено

Четвертый в истории чемпионат Европы для "красной фурии"

Евро-2024. Испания – Англия 2:1. Победа футбольной поэзии

Getty Images / Global Images Ukraine

Назар Черковский Автор UA-Футбол
Новина українською

Финалы крупных турниров — это всегда стресс и невероятный страх допустить даже малейшую ошибку. Именно здесь судьбу всего турнира может определить однако маленькая деталь и именно поэтому за этими матчами всегда интересно наблюдать, даже если особо опасных моментов мы особо и не видим.

Луис де ла Фуэнте и Гарет Саутгейт прошли непростой путь к финалу, особенно это касается наставника "красной фурии". Оба наставника решили обойтись без сюрпризов в стартовых составах, единственным теоретически неожиданным изменением стал выход в старте Люка Шоу на правом фланге обороны вместо Триппьера, который играл практически весь турнир.

Как в случае со стартовыми составами, так и по содержанию игры команды вообще не удивили. Испанцы контролировали мяч и постоянно пытались построить позиционные атаки, а их соперники сознательно и вообще без проблем отдали круглого, уверенно оборонялись и пытались создать что-то опасное за счет контратак.

Евро-2024. Испания – Англия 2:1. Победа футбольной поэзии - изображение 1

Как у де ла Фуэнте, так и у Саутгейта, этот план сработал лишь частично. Испанцы так и не смогли за первый тайм создать действительно опасный момент, который бы заставил взяться за голову, потому что им не хватало скорости в продвижении мяча и непосредственного движения на поле, также не было пространства, которое умело перекрывали "три льва". Что касается англичан, то тактика с контратаками принесла мало плодов, поскольку большинство из них перекусывали ранними перехватами или банальным нарушением правил еще в зародыше. Надежность сзади сошлась с недостаточной скоростью, поэтому мы получили пресную первую половину встречи.

После перерыва мы увидели сразу два момента, которые не могли не удивить: наставник Испании снял с игры диктатора темпа и настоящего метронома Родри, вместо него вышел Мартин Субименди. Кроме того, уже в начале второй половины "красная фурия" открыла счет. Казалось, что это обычная атака, но как же ее обострил скрытой передачей Дани Карвахаль. Именно он нашел Ямаля, а тот сместился в центр и нашел классным пасом неприкрытого Нико Уильямса, который без проблем пробил точно в дальний угол ворот Пикфорда. Провал в обороне от англичан, Уокер сузился для подстраховки партнеров, а вот игрока, который бы подстраховал Кайла, так и не нашлось. 1:0.

Евро-2024. Испания – Англия 2:1. Победа футбольной поэзии - изображение 2

На этом ребята де ла Фуэнте останавливаться не планировали, через несколько мгновений они едва не забили второй гол, когда Дани Ольмо получил круглого в комфортной позиции, однако его удар получился крайне неудачным. После этого игра зажглась, ведь испанцы получили необходимое пространство для собственных атак, а команде Саутгейта пришлось рисковать, чтобы выровнять счет на табло. Лучше получалось у пиренейцев. Они не хотели останавливаться и делали все, чтобы убить этот матч сразу, не хватало лишь точного удара, в частности от Ямаля и Мораты.

Ожидалось куда большей активности на чужой половине поля от "трех львов", однако этого мы сначала не видели, кроме разве что неплохого разворота и удара от Джуда Беллингема трудно хоть что-то вспомнить. Они отыгрывались после того, как пропускали первыми, в каждом матче плей-офф этого Евро, то есть опыт и характер на месте, а когда на поле вышел Коул Палмер, то наконец все удалось воплотить в жизнь. Атака по правому флангу и прострел в центр, где Джуд Беллингем уже пробежал зону, куда шел мяч, однако полузащитник мадридского "Реала" сбросил круглого точно под удар набегающему Палмеру, который пробил из-за пределов штрафной точно в дальний угол ворот Симона. 1:1. Неужели кто-то удивлен?

Евро-2024. Испания – Англия 2:1. Победа футбольной поэзии - изображение 3

Однако никакого импульса этот гол англичанам не дал, они продолжили после этого играть. От соперника, который не хотел отпускать свою жертву. В очередной атаке ближе к концу матча решающий удар все же был нанесен. Когда казалось, что все плавно перейдет в экстра-таймы, магическая команда Луиса де ла Фуэнте все же доказала, что можно выигрывать большие вещи, играя в красивый футбол. Микель Оярсабаль принял круглого на чужой половине поля, отдал на фланг под забегание Кукурелье, а сам побежал в штрафную. Отдал пас в центр Марк и Оярсабаль в касание завершил атаку точным ударом, на который не успел среагировать Пикфорд. 2:1. Как символично, что победный гол забил просто хороший, трудолюбивый футболист, который не хватает звезд с неба, а голевую ему отдал тот, кого вообще говорили не вызывать на этот чемпионат Европы. До конца игры Англия ничем не ответила. Это красиво, это заслуженно, хоть и в очередной раз трагично для Англии, которая проигрывает второй финал Евро подряд.

Евро-2024. Испания – Англия 2:1. Победа футбольной поэзии - изображение 4

Теперь Испания вышла в лидеры по количеству выигранных чемпионатов Европы, они обошли немцев, с которыми у них было по три победы. Теперь "красная фурия" имеет четыре таких титула. Это сказка, автором которой стал де ла Фуэнте и его подопечные. Браво, Испания. Оказывается, что выигрывать, необязательно бояться играть в футбол.

Евро-2024. Финал.

Стадион: "Олимпиаштадион" (Берлин)

Главный судья: Франсуа Летексье (Франция)

Испания — Англия 2:1

Голы: Уильямс (47), Оярсабаль (86) — Палмер (73)

Испания: Симон — Карвахаль, Ле Норман (Начо, 83), Ляпорт, Кукурелья — Родри (Субименди, 46), Руис — Ямаль (Мерино, 89), Ольмо, Уильямс — Мората (Оярсабаль, 68)

Англия: Пикфорд — Уокер, Стоунз, Гейи — Сака, Мейну (Палмер, 70), Райс, Шоу — Фоден (Тоуни, 89), Беллингем — Кейн (Уоткинс, 61)

Предупреждения: Ольмо (31) — Кейн (25), Стоунз (53), Уоткинс (90+1)

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Англия Испания Гарет Саутгейт Евро 2024 Луис де ла Фуэнте
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1 голосов
Комментарии
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Вarcelinius
15.07.2024 в 00:11
Родри?
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Комментарии 34
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Вarcelinius
15.07.2024 в 00:11
Родри?
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0
0
_ZA POROGA_ (Покров)
15.07.2024 в 00:11
Испания ожидаемо победила )))могли бы сыграть с ними лучше немцы, французы и англы - думаю ,да. Но испанцы просто играли в футбол , а их соперникам кроме ,как играть в футбол мешали их тренеры, да и нашей СбУ тоже .Вот только франки , англы и германы сделают выводы , а у нас все хорошо...доколе это будет продолжаться ???Когда уже динамовские сердца выкинут с футбола - кого в буцугарню ,а кого из мемори..
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0
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.07.2024 в 00:09
а где дебил, который говорил, шо ямаль будет наглухо закрыт?
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0
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Вarcelinius
15.07.2024 в 00:08
Ламин Ямаль - лучший игрок Евро-2024!
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Justice (Львів)
15.07.2024 в 00:11
Офіційно - Родрі....але я б відзначив ще Кукурелью, він здивував мене найбільше
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.07.2024 в 00:05
А вообще игра интересная получилась, особенно вторая половина.
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.07.2024 в 00:07
в первом тайме можно было ворота не выносить
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1
1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.07.2024 в 00:08
Это точно
 
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TIRAN (Донецк (Украина!))
15.07.2024 в 00:05
при 1-0 пишу дружбану: 23:29 - ща ещё и сравняют с дурачка...23:30 - притырок палмер забьёт корягу... 23:31- забил притырок))) и таки корягу (рикошет был)
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0
2
metall5291 (Kharkiv)
15.07.2024 в 00:03
Браво, Испания. Обыграли все главные топ футбольные страны Европы. Какие еще должны быть аргументы ??? Футбольная справедливость победила (а это бывает не всегда). А тоскливый футбол сб. Англии не отскочил.
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3
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Вarcelinius
15.07.2024 в 00:02
ИСПАНИЯ!!!
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2
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.07.2024 в 00:02
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1
3
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Вarcelinius
15.07.2024 в 00:02
 
1
3
Будєм разбіратся (Київ)
15.07.2024 в 00:07
Барселініус , вітаю))
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0
2
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.07.2024 в 00:00
гарик южноворотский, говорят, титул сэра получит))
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1
3
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Вarcelinius
15.07.2024 в 00:04
сэр Гарик
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0
3
TIRAN (Донецк (Украина!))
15.07.2024 в 00:08
сигарик
 
0
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KondratCheUa (Чернигов)
14.07.2024 в 23:58
Ору с Кейна
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kalan-86 (Анкара)
15.07.2024 в 00:00
Кейн-проклятие любой команды, за которую он играет.
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1
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KondratCheUa (Чернигов)
15.07.2024 в 00:01
Так и да! Тут без шуток! Ему нужно к бабке сходить да и не к одной по ходу!
 
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.07.2024 в 00:02
Не к бабке, а на пенсию.)
 
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Будєм разбіратся (Київ)
15.07.2024 в 00:07
Кейну потрібен генг-бенг з бабками )
 
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Mexxxxx (Просяная)
14.07.2024 в 23:58
Испания играла по-чемпионски весь турнир и она реально сильнее всех, поэтому справедливо и заслуженно. Вроде хотелось, чтоб Англия хоть раз стала чемпионами Европы, но если ты играешь вторым номер когда решается твоя судьба, то и место получаешь второе.
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KondratCheUa (Чернигов)
14.07.2024 в 23:58
Футбол победил! Испанцы были лучшей командой на этом Евро и полностью заслужили трофей! Молодцы!
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3
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.07.2024 в 23:58
Ответить
1
2
avatar
KondratCheUa (Чернигов)
14.07.2024 в 23:59
 
2
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
14.07.2024 в 23:57
Ответить
1
3
kalan-86 (Анкара)
14.07.2024 в 23:59
Шарлотт, ты был на матче Колумбия - Уругвай?
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0
3
dynamo kiev #1 (Charlotte )
15.07.2024 в 00:01
Нет. Не интересны для меня эти команды.)
 
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2
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Вarcelinius
15.07.2024 в 00:06
Ответить
0
2
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
14.07.2024 в 23:57
Заслужено!
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3
1
Будєм разбіратся (Київ)
14.07.2024 в 23:56
Одна з найбільш заслужених перемог на великому турнірі. Обіграли з красивим футболом Італію, Німеччину, Францію, Англію. Браво
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5
0
oksik_plt (Полтава)
14.07.2024 в 23:55
Заслужена перемога Іспанії!!! Вони це чемпіонство заслужили!!!
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4
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
14.07.2024 в 23:54
молодцы!
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3
2

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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.