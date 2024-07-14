И снова не без участия Ямаля. Испания забила Англии в финале Евро-2024. Видео

На 47-й минуте финального матча Евро-2024 между Испанией и Англией Ламин Ямаль обнаружил в штрафной Нико Уильямса. Лидер "Атлетика" закатил мяч в нижний правый угол ворот. Джордан Пикфорд не смог этому помешать.

Нападающий Бильбао отличился уже второй раз на этом Евро. Вундеркинд "Барселоны" сделал 4-й ассист на турнире.

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