Чемпионы Европы. Испания - Англия 2:1. Обзор матча и видео голов

Испания победила Англию и в четвертый раз в своей истории выиграла чемпионат Европы. После невыразительного первого тайма Испания и Англия провели зажигательную вторую половину матча. Нико Уильямс вывел Испанию вперед, Коул Палмер сравнял счет, но все же победа осталась за Испанией – за две минуты до завершения основного времени гол забил Микель Оярсабаль. Испания выиграла чемпионат Европы в четвертый раз в своей истории (1964, 2008, 2012, 2024)

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Чемпионат Европы-2024, финал. Берлин, "Олимпиаштадион"

Испания – Англия 2:1

Голы: Уильямс 47, Оярсабаль 88 – Палмер 73