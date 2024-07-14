Англия сравнивает счет после второго удара в створ ворот

На 73-й минуте матча Джуд Беллингем выполнил передачу на Коула Палмера. Футболист "Челси" лишился опеки на грани штрафной площадки и точным ударом поразил левый нижний угол ворот.

Палмер добавил гол к ассисту на Евро-2024. У Джуда уже 3 результативных действия.

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