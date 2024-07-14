Оярсабаль выводит Испанию вперед через 18 минут после выхода на замену. Видео

Марк Кукурелья сделал результативную передачу на Микеля Оярсабаля и партнер по команде с близкого расстояния переправил мяч в ворота – 2:1.

Марк создал первое голевое действие на турнире. Микель отдал ассист в матче против Грузии.

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