Четвертый раз. Испания установила рекорд по количеству побед на Евро

Сборная Испании переиграла в финале Евро-2024 сборную Англии и выиграла чемпионский кубок.

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Испания стала первой в истории командой, которой удалось победить на чемпионатах Европы четыре раза (1964, 2008, 2012, 2024).

Три раза на Евро побеждала команда Германии, Италия и Франция становились лучшим в Европе два раза, сборные СССР, Чехословакии, Португалии, Нидерландов, Дании и Греции - по одному разу.