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Нико Уильямс – игрок матча: оценки за поединок Испания – Англия
Нападающий открыл счет после перерыва
Getty Images/Global Images Ukraine
Официальный партнер ЧЕ компания Vivо признала форварда "Атлетика" лучшим футболистом встречи. Аналитики портала SofaScore поставили ему 7,8 балла.
Нико сделал 90% точных передач и 3 ключевых паса, создал 2 голевых шанса. Также высоко оценили старания Ламина Ямаля (7,6).
Специалисты WhoScored придерживаются иного мнения – статус лучшего получил Джуд Беллингем (7,8 очков). Игрок "Реала" сделал ассист, когда "три льва" сравняли счет. Он 9 раз выигрывал борьбу за позицию, а в трех эпизодах успешно использовал дриблинг.
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