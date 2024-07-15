Сердце сборной Испании. УЕФА определила лучшего игрока Евро-2024

Полузащитник сборной Испании Родри был признан УЕФА лучшим футболистом чемпионата Европы-2024.

Більше новин зі світу футболу читайте в режимі Live у Telegram UA-Football

Родри начинал в старте шесть из семи матчей Испании на Евро-2024, в том числе и финал, в котором он был заменен после перерыва. Полузащитник "Ман Сити" забил на турнире один гол и выполнил 411 точных передач из 439 попыток (точность 92.84%).

Предыдущие победители премии "лучший игрок чемпионата Европы":

1996 Матиас Заммер (Германия)

2000 Зинедин Зидан (Франция)

2004 Теодорис Загоракис (Греция)

2008 Хави (Испания)

2012 Андрес Иньеста (Испания)

2016 Антуан Гризманн (Франция)

2020 Джанлуиджи Доннарумма (Италия)

Награду лучшему молодому игроку Евро-2024 также получил представитель сборной Испании, 17-летний Ламин Ямаль.