Англия проиграла второй финал. До повторения антирекорда турнира осталось одно поражение

В истории соревнований только 2 сборные чаще уступали в решающем поединке. Речь идет о национальных командах Германии и СССР – они проиграли по 3 матча, в которых разыгрывали кубок.

Также Англия сравнялась по этому показателю с Италией и Югославией. Интересно, что по сравнению с Испанией британский коллектив сыграл на чемпионатах Европы всего на 8 поединков меньше. Впрочем, результат встреч разителен.

В топ-7 сборных по количеству игр на ЧЕ почти каждая команда выигрывала кубок хотя бы раз. Но Англия пока остается исключением.