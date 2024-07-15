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Англия проиграла второй финал. До повторения антирекорда турнира осталось одно поражение
Три льва снова без трофея
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В истории соревнований только 2 сборные чаще уступали в решающем поединке. Речь идет о национальных командах Германии и СССР – они проиграли по 3 матча, в которых разыгрывали кубок.
Также Англия сравнялась по этому показателю с Италией и Югославией. Интересно, что по сравнению с Испанией британский коллектив сыграл на чемпионатах Европы всего на 8 поединков меньше. Впрочем, результат встреч разителен.
В топ-7 сборных по количеству игр на ЧЕ почти каждая команда выигрывала кубок хотя бы раз. Но Англия пока остается исключением.
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