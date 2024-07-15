Бриллиант Ла Масии. Известен лучший молодой игрок Евро-2024

Вингер "Барселоны" и национальной сборной Испании Ламин Ямаль был признан УЕФА лучшим молодым игроком турнира.

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Ямаль, которому перед финалом с Англией исполнилось 17 лет, забил на турнире один гол и отметился четырьмя ассистами, один из них - пас на Нико Уильямса в противостоянии с Англией.

Всего Ямаль начинал со старта все матчи Испании на турнире, за исключением игры третьего тура с Албанией. Воспитанник "Барселоны" стал самым молодым игроком и самым молодым голеадором в истории чемпионатов Европы.

Награду лучшему игроку турнира получил Родри .

???? Young Player of the Tournament: Lamine Yamal #EURO2024 pic.twitter.com/Mb8HEU2alr — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 14, 2024

Предыдущие лучшие молодые игроки на Евро: