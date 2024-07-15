Де ла Фуэнте: Не думаю, что мы были фаворитами. Команда хочет выиграть еще много турниров

"Фурия роха" по итогам решающего матча Евро завоевала 4-й кубок. Луис де ла Фуэнте, как всегда, благодарит футболистов.

“Для нас это день чистого счастья. Мы хотим наслаждаться этим, скоро мы начнем думать о будущем, потому что это очень амбициозная группа, которая хочет выиграть еще много турниров.

Не думаю, что мы были фаворитами. Я просто хотел, чтобы моя команда была в состоянии конкурировать и мы это сделали. Хочу, чтобы мои игроки продолжали совершенствоваться. Им всем нужно гордиться собой. Они значительно упрощают мне работу".