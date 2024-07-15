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Де ла Фуэнте: Не думаю, что мы были фаворитами. Команда хочет выиграть еще много турниров
Наставник Испании прокомментировал победу в финале ЧЕ
Getty Images / Global Images Ukraine
"Фурия роха" по итогам решающего матча Евро завоевала 4-й кубок. Луис де ла Фуэнте, как всегда, благодарит футболистов.
“Для нас это день чистого счастья. Мы хотим наслаждаться этим, скоро мы начнем думать о будущем, потому что это очень амбициозная группа, которая хочет выиграть еще много турниров.
Не думаю, что мы были фаворитами. Я просто хотел, чтобы моя команда была в состоянии конкурировать и мы это сделали. Хочу, чтобы мои игроки продолжали совершенствоваться. Им всем нужно гордиться собой. Они значительно упрощают мне работу".
"Я всегда говорил, что у нас есть 26 удивительных игроков. Каждый из них может играть в любое время. Они показали это, когда мы внесли изменения. Они всегда поддерживали ожидаемый от них уровень”, – заявил тренер.
Испания вырвала победу у Англии на последних минутах основного времени.
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