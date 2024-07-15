Каррагер о сборной Англии: Топ-игроки не показали себя на турнире и не могут взломать защиту средних команд

Бывший игрок сборной Джейми Каррагер заявил, что "трем львам" сложно пробивать защиту соперников.

“Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком суров, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Смешно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на турнире. И в прошлые годы тоже.

Футбол сборных – это игроки. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперед, не требуя мяча".