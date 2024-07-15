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Каррагер о сборной Англии: Топ-игроки не показали себя на турнире и не могут взломать защиту средних команд
Экс-защитник Ливерпуля обвиняет в поражении футболистов
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший игрок сборной Джейми Каррагер заявил, что "трем львам" сложно пробивать защиту соперников.
“Свен-Йоран Эрикссон играл по схеме 4-4-2, Капелло слишком суров, Саутгейт слишком сосредоточен на обороне! Смешно, что всегда виноват тренер, да? Факт в том, что наши топ-игроки не показали себя на турнире. И в прошлые годы тоже.
Футбол сборных – это игроки. Он не переполнен топ-тренерами. Наши застыли в первом тайме, позволив вратарю выбивать вперед, не требуя мяча".
"Топ-игроки не проявили себя! До финала мы владели мячом примерно 60% времени, потому что играли со средними командами. Вы обвиняете Саутгейта в том, что одни из лучших атакующих игроков Европы не могут взломать защиту средних команд?”, – написал Каррагер в соцсети Х.
Джейми выступал в сборной с 1999 по 2010 год.
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