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Де ла Фуэнте выиграл с Испанией Евро U19 и U21. 6 игроков молодежек-чемпионов попали на ЧЕ-2024
Теперь специалист покорил и основной турнир
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В 2015 году Луис де ла Фуэнте выиграл с Испанией континентальное первенство U19. В этой команде выступали Унаи Симон, Родри и Микель Мерино.
Через 4 года тренер добился аналогичного успеха уже на Евро U21, когда в составе были Унаи Симон, Фабиан Руис, Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Дани Ольмо.
Коллектив "фурии рохи" до 21 года 5 раз получал звание лучшей команды на ЧЕ (1986, 1998, 2011, 2013 и 2019). У сборной U19 8 побед на соревнованиях в соответствующей возрастной категории.
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