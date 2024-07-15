Де ла Фуэнте выиграл с Испанией Евро U19 и U21. 6 игроков молодежек-чемпионов попали на ЧЕ-2024

В 2015 году Луис де ла Фуэнте выиграл с Испанией континентальное первенство U19. В этой команде выступали Унаи Симон, Родри и Микель Мерино.

Через 4 года тренер добился аналогичного успеха уже на Евро U21, когда в составе были Унаи Симон, Фабиан Руис, Микель Мерино, Микель Оярсабаль и Дани Ольмо.

Коллектив "фурии рохи" до 21 года 5 раз получал звание лучшей команды на ЧЕ (1986, 1998, 2011, 2013 и 2019). У сборной U19 8 побед на соревнованиях в соответствующей возрастной категории.