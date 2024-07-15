Испания стала первой европейской сборной, которая выиграла 7 матчей на крупном международном турнире

Подопечные Луиса де ла Фуэнте во вчерашнем финальном поединке оказались сильнее сборной Англии (2:1). Кроме того, что Испания больше всего выигрывала континентальный трофей (4 раза), она составляла еще одно интересное достижение.

По информации Opta Analyst, "Фурия Роха" выиграла все семь матчей на Евро-2024, став первой европейской сборной, которая получила такое количество побед на крупном международном турнире (Евро/Чемпионат мира), и только второй в целом, вместе с Бразилией на Чемпионате мира 2002 года. Кроме того, Испания забила 15 голов на Евро-2024 и это является наибольшим количеством голов, забитых одной командой на одном турнире в истории континентального турнира.

Добавим, что подопечные Луиса де ла Фуэнте лишь в одном поединке сыграли в экстратайме: четвертьфинал против Германии, в котором испанцы победили со счетом 2:1.