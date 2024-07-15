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Гарет Саутгейт стал первым тренером в истории Евро, который проиграл два финала континентального турнира
Неприятный факт для британского тренера
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Англии не сумела получить первый континентальный трофей и уступила Испании со счетом 2:1. Учитывая то, что "три льва" во главе Гарета Саутгейта второй раз подряд проиграли решающий поединок на чемпионате Европы, им покорились определенные "достижения".
По информации Opta Analyst, главный рулевой сборной стал первым тренером в истории Евро, который проиграл два финала континентального турнира. Кроме того, вчерашний матч стал для Англии 45-й игрой на Евро - "три льва" сыграли на 19 матчей больше, чем любая другая страна, которая еще ни разу не побеждала на нем (Бельгия на втором месте - 26 игр).
Добавим, что англичане также стали первой командой в истории континентального турнира, которая дважды подряд уступила в решающих матчах этих соревнований.
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