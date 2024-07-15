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Ламин Ямаль отдал наибольшее количество результативных передач на одном чемпионате Европы за всю историю
И это в свои то 17 лет
Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Испании вчера добыла свой четвертый континентальный трофей, победив англичан со счетом 2:1. Одним из тех игроков, которые повлияли на положительный результат "Фурии Рохи" был Ламин Ямаль, который ассистировал Нико Уильямсу при первом голе.
Как сообщает Opta Analyst, 17-летний вингер стал первым игроком сборной Испании, который отдал четыре голевые передачи в рамках одного турнира чемпионата Европы. Это также наибольшее количество ассистов на одном Евро за всю историю (с 1980 года). Кроме того, Ламин Ямаль стал самым молодым игроком, который сыграл в финале чемпионата Европы или чемпионата мира в возрасте 17 лет и 1 день, побив рекорд Пеле из финала чемпионата мира 1958 года в составе сборной Бразилии против Швеции (17 лет, 249 дней).
Добавим, что испанца также признали лучшим молодым игроком Евро-2024.
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