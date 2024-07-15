Очень приятно - царь! Акценты зрителя на финале Евро-2024

Это был юбилейный, десятый финал в моей жизни, не считая Евро-96, когда я таки-пропустил зарубу немцев с чехами, увенчавшуюся золотым голом Бирхоффа - уже и не помню, почему именно. Все остальные наблюдал в прямой трансляции, но только до вчера. Жаль, ибо это был один из лучших финалов.

Из-за отсутствия света его пришлось смотреть в записи глубокой ночью, будучи измученным жарой, зевая каждую минуту, под аккомпанемент очередной канонады. К последнему, увы, не привыкать: к примеру, в такой же обстановке встречал этот Новый год. Но что тогда, что теперь праздник испортить таки не удалось.

А это был праздник! Хотя до перерыва, казалось, ничто его не предвещало. И момент Фоудена на исходе первой половины игры выглядел, как нынче модно выражаться у наших комментаторов, рандомным. Но во втором тайме испанцы долго запрягать не стали, а в итоге он выполнил норму зрелищности за весь полный матч.

Не остались обделенными и любители интриги: Райс и Гейи имели два шанса подряд, для того чтобы сравнять счет и продлить игру, еще на 90-й минуте. Но Симон и Ольмо поставили на пути мяча, стремившегося в их ворота, настоящий шлагбаум. И это было в высшей степени справедливо.

Четырьмя минутами ранее Оярсабаль забил чемпионский гол. Надо сказать, что и счет 2:1, на мой взгляд, был логичен настолько, насколько это возможно. Потому как насчитал ровно шесть голевых моментов у Испании против трех у Англии. Теперь, “по системе Юрича” делим их на три: три случая - закономерность…

При этом команда де ла Фуэнте реально могла повести в счете еще в первом тайме. Фол Райса на Ляпорте - по мнению комментаторов, в финале такие пенальти не ставятся. Говорит и показывает Юстас: “Явный пенальти - подножкой и захватом свалили испанца, причём мяч летел именно туда”. Рефери - француз Летексье.

Самой заметной фигурой поединка стал Нико Уильямс - участник четырех ключевых фрагментов игры и автор первого забитого мяча. Его же назвал бы и самой яркой личностью всего Евро. Все-таки отдав предпочтение в острейшей конкуренции с Ямалем. Я так увидел, хотя в решающих матчах заметнее был Ямаль. Но именно в финале отметил бы его вторым, а третьим - Ольмо.

Словом, День взятия Басти… Англии зря не прошел. Мы получили одного из лучших, если не лучшего Чемпиона Европы в истории. С точки зрения цифр и фактов за него говорят семь побед из семи возможных - такого не добивался никто. И никто столько не забивал. Правда, средняя результативность у Франции-84 все-таки была выше.

Если же говорить о визуальном впечатлении, то это лучший из чемпионов нового века. В последний раз настолько убедительную игру триумфатора Евро доводилось наблюдать 36 лет назад. И тогда не проиграть летучим голландцам Михелса удалось только команде Лобановского. Правда, в финале этот недочет был устранен.

Испания - первый в истории 4-кратный Чемпион Европы. И, опять-таки, это самое яркое из ее чемпионств. Мне сложно судить о первом: в ту пору еще получалось пешком под стол. Но Евро с участием четырех команд… Второе далось с известным трудом. В третьем всем памятен разгром Италии в финале, но до него круче смотрелась как раз она, а испанцы не особо впечатляли.

На сей раз мы увидели рыцарей футбола без страха и упрека. Такой и должна быть лучшая команда Европы, такой и должна быть игра в футбол. Поэтому, без вариантов, это был воистину царский почерк. И очень приятно, что царь у нас в этот раз настоящий. Не посредственность, старательно вскарабкавшаяся на вершину. Не стратег-эконом, у которого все ходы записаны. А по праву лучший на континенте.

Включая окрестные острова. В том числе, и родину футбола. Если в политике символом позора стало слово Уотергейт, то лично я уже был готов ко введению аналогичного термина в футболе: Саутгейт. Это когда выигрываешь, почти не играя. Тоже надо уметь, но оно нам надо?

Напоследок еще пару цифр. 51:23 - по моим подсчетам, столько моментов для взятия ворот создали на Евро-2024 соответственно Испания и Англия. Без комментариев.

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