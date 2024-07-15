Нико Уильямс стал вторым самым молодым игроком, который забивал в финале чемпионата Европы

Подопечные Луиса де ла Фуэнте были стали чемпионами Европы, переиграв англичан со счетом 2:1. Испания в целом отмечалась 15 раз в ворота соперников на этих соревнованиях, что является рекордом по количеству забитых мячей в одном европейском континентальном турнире.

Также по информации Opta Analyst, в возрасте 22 лет и двух дней Нико Уильямс стал вторым самым молодым игроком, который забил гол в финале чемпионата Европы. Испанец уступил лишь Пьетро Анастази, который в 1968 году в составе сборной Италии (20 лет, 64 дня) отмечался в ворота Югославии. Кроме того, гол Уильямса, забитый на 69 секунде второго тайма, является самым ранним голом, забитым во второй половине игры финала Евро.

Добавим, что 22-летнего вингера также признали игроком матча Испания - Англия.