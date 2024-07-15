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Джордан Пикфорд о поражении от испанцев: Мы опустошены - больше нечего сказать
И снова проигрыш в финале
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы. На этот раз ее переиграла Испания, которая дважды отличилась в ворота Джордана Пикфорда во втором тайме (2:1). Голкипер "трех львов" разговаривал с BBC после того, как тренер Гарет Саутгейт обратился к игрокам в раздевалке.
"Он [Саутгейт] просто вспомнил, что это был 14-й матч, который мы провели на Евро, и первый матч, который мы проиграли в основное время. Мы прошли адский путь, и сегодня мы опустошены - больше нечего сказать", - сказал Джордан Пикфорд.
Напомним, что сборная Англии еще ни разу не выигрывала континентальный трофей и один раз была чемпионом мира (1966 г.).
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