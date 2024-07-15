Джордан Пикфорд о поражении от испанцев: Мы опустошены - больше нечего сказать

Сборная Англии второй раз подряд проиграла в финале чемпионата Европы. На этот раз ее переиграла Испания, которая дважды отличилась в ворота Джордана Пикфорда во втором тайме (2:1). Голкипер "трех львов" разговаривал с BBC после того, как тренер Гарет Саутгейт обратился к игрокам в раздевалке.

"Он [Саутгейт] просто вспомнил, что это был 14-й матч, который мы провели на Евро, и первый матч, который мы проиграли в основное время. Мы прошли адский путь, и сегодня мы опустошены - больше нечего сказать", - сказал Джордан Пикфорд.

Напомним, что сборная Англии еще ни разу не выигрывала континентальный трофей и один раз была чемпионом мира (1966 г.).