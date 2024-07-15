Ямаль: Не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем все в свою пользу

Звезда сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу на чемпионате Европы-2024.

В решающем матче "Фурия Роха" минимально обыграла Англию со счётом 2:1.

"Я очень счастлив. Это была моя мечта. С нетерпением жду возвращения в Испанию и празднования со всеми болельщиками. Это лучший подарок на день рождения (13 июля - прим.).

Когда Англия сравняла счёт - стало трудно. Я не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем всё в свою пользу", - сказал Ламин.