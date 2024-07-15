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Ямаль: Не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем все в свою пользу
17-летний вингер поделился своими эмоциями
Getty Images/Global Images Ukraine
Звезда сборной Испании Ламин Ямаль прокомментировал победу на чемпионате Европы-2024.
В решающем матче "Фурия Роха" минимально обыграла Англию со счётом 2:1.
"Я очень счастлив. Это была моя мечта. С нетерпением жду возвращения в Испанию и празднования со всеми болельщиками. Это лучший подарок на день рождения (13 июля - прим.).
Когда Англия сравняла счёт - стало трудно. Я не знаю, из чего сделана эта команда, но мы всегда оборачиваем всё в свою пользу", - сказал Ламин.
На счету 17-летнего Ямаля 1 гол и 4 результативных ассиста на Евро-2024.
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