Кукурелья к Гарри Невилл: Мы прошли весь путь, Гарри. Спасибо за твою поддержку

Сборная Испании вчера в четвертый раз стала победителем чемпионата Европы, переиграв Англию со счетом 2:1. Несмотря на замечательный турнирный путь "Фурии Рохи" (ни одной ничьей или поражения во время турнира), были те люди, которые имели немалые сомнения относительно такого результата этой сборной. Гари Невилл, работая экспертом на ITV, во время группового этапа предположил, что Марк Кукурелья будет одной из причин, почему, по его мнению, Испания не сможет выиграть Евро.

"Он не был убедительным в "Челси". Он сыграл несколько матчей в конце сезона. Он агрессивен, он настойчив, он загруженный маленький защитник, [но] его цена поражает всех и по сей день. Испанская защита имеет большой опыт, но Испании чего-то не хватает, что заставляет вас чувствовать, что они не собираются идти до конца. Должен сказать, что его игра на позиции левого защитника является хорошим примером того, почему мы так считаем", - цитирует Гари Невилла Independent.

Впрочем, Марк Кукурелья был основным левым защитником сборной Испании на турнире, несмотря на сложный сезон в составе "Челси". Кроме того, именно он отдал голевую передачу на победный гол Микеля Оярсабаля в ворота Англии в финале. Впоследствии Марк Кукурелья опубликовал цитату Гари Невилла в Instagram вместе с подписью: "Мы прошли весь путь, Гари. Спасибо за твою поддержку", сопровождая ее смайликами с изображением сердца, трофея и испанского флага.

Добавим, что Марк Кукурелья во второй раз выиграл трофей: первый раз он побеждал в Кубке Испании в 2018 году в составе "Барселоны".

Фото: https://www.instagram.com/cucurella3/