Беллингем - после 1:2 от Испании в финале Евро: Проиграть таким образом было действительно жестоко

Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем высказался после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.

"Мы многим пожертвовали. Мы были истощены морально и физически, но мы хотели отдать все ради нашей страны. Проиграть таким образом было действительно жестоко. Мы, возможно, не показали свою лучшую игру, но у нас определенно были хорошие моменты.

Мы чувствовали, что вернулись в матч, а затем получили гол в концовке, и это разрывает сердце. Мы все хотели только одного — войти в историю, но не смогли этого сделать.

На это есть причины. Мы как команда проанализируем это. У нас молодой состав. Есть вещи, которые мы можем извлечь из этого турнира. Если смотреть на все негативно, ничего никогда не изменится.

Матч показал, что мы никогда не сдаёмся. У нас было несколько заблокированных ударов головой. Это действительно тяжело, но нам нужно найти способ прийти в себя. Мы приехали сюда, чтобы победить. Я знаю, что люди будут разочарованы тем, что мы пока не добились результата, но мы определенно что-то создаём", - сказал Беллингем в интервью Sky Sports News.