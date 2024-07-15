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Беллингем - после 1:2 от Испании в финале Евро: Проиграть таким образом было действительно жестоко
Болезненное поражение для "трёх львов"
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник "Реала" и сборной Англии Джуд Беллингем высказался после поражения от Испании (1:2) в финале Евро-2024.
"Мы многим пожертвовали. Мы были истощены морально и физически, но мы хотели отдать все ради нашей страны. Проиграть таким образом было действительно жестоко. Мы, возможно, не показали свою лучшую игру, но у нас определенно были хорошие моменты.
Мы чувствовали, что вернулись в матч, а затем получили гол в концовке, и это разрывает сердце. Мы все хотели только одного — войти в историю, но не смогли этого сделать.
На это есть причины. Мы как команда проанализируем это. У нас молодой состав. Есть вещи, которые мы можем извлечь из этого турнира. Если смотреть на все негативно, ничего никогда не изменится.
Матч показал, что мы никогда не сдаёмся. У нас было несколько заблокированных ударов головой. Это действительно тяжело, но нам нужно найти способ прийти в себя. Мы приехали сюда, чтобы победить. Я знаю, что люди будут разочарованы тем, что мы пока не добились результата, но мы определенно что-то создаём", - сказал Беллингем в интервью Sky Sports News.
За семь матчей на чемпионате Европы Беллингем отметился двумя голами и одним ассистом.
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