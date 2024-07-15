Сергей Чуйченко: Игра Англии в финале мне не понравилась

Впечатлениями о решающем поединке чемпионата Европы в Германии сегодня делятся футбольные специалисты и эксперты, журналисты и болельщики. В разговоре с корреспондентом UA-Футбол сделал это и известный по выступлениям в "Днепре", "Полиграфтехнике"/"Александрии", "Ворскле", "Нефтянике" и "Металлисте" форвард Сергей Чуйченко.

- Что прежде всего хотелось бы отметить, так это уверенную игру испанцев с первого и до последнего матча финальной части чемпионата Европы. Это было здорово, и надеюсь, что она всем понравилась. Что касается решающего поединка с Англией, то сборная Испании очень хорошо владела мячом, играла ярко в атакующий футбол. У нее было немало благоприятных моментов, но в большинстве случаев забить не удавалось. Если говорить об англичанах, то их игра мне не очень понравилась. Они больше играли от обороны, да и многое у них не получалось. Хотя если взять игроков их состава, то у них очень сильная команда – все выступают в топ-клубах. А вот по игре, повторюсь, Англия не понравилась.

– Насколько итог матча соответствует реальному соотношению сил?

– Испанцы стали чемпионами Европы вполне заслуженно, ведь всю дистанцию ​​континентального первенства они прошли на хорошем уровне. Их игра, уверен, никого из болельщиков не оставила безразличным. Это как раз тот случай, когда победителем стала команда, демонстрирующая по-настоящему интересный футбол.

– Кто вам понравился в команде победителей?

- В нынешнем составе сборной Испании что ни игрок, то известная личность. Именно благодаря их классу и удалось демонстрировать игру, которая присуща четко отлаженному механизму. В Испании во всех игровых звеньях был порядок, а вместе с высоким индивидуальным мастерством футболистов это и дало результат. Особо хотелось бы выделить крайних атакующих игроков – Ламина Ямаля на правом фланге и Нико Вильямса на левом. Первый из них забил эффектный мяч в предыдущем, полуфинальном матче с Францией, а вот во вчерашней игре отличиться ему не удалось. Хотя два хороших момента у Ямаля были. Эти два футболиста в составе "Красной фурии" мне понравились больше всего.