ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сергей Чуйченко: Игра Англии в финале мне не понравилась
Когда чемпионство заслуженное
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Впечатлениями о решающем поединке чемпионата Европы в Германии сегодня делятся футбольные специалисты и эксперты, журналисты и болельщики. В разговоре с корреспондентом UA-Футбол сделал это и известный по выступлениям в "Днепре", "Полиграфтехнике"/"Александрии", "Ворскле", "Нефтянике" и "Металлисте" форвард Сергей Чуйченко.
- Что прежде всего хотелось бы отметить, так это уверенную игру испанцев с первого и до последнего матча финальной части чемпионата Европы. Это было здорово, и надеюсь, что она всем понравилась. Что касается решающего поединка с Англией, то сборная Испании очень хорошо владела мячом, играла ярко в атакующий футбол. У нее было немало благоприятных моментов, но в большинстве случаев забить не удавалось. Если говорить об англичанах, то их игра мне не очень понравилась. Они больше играли от обороны, да и многое у них не получалось. Хотя если взять игроков их состава, то у них очень сильная команда – все выступают в топ-клубах. А вот по игре, повторюсь, Англия не понравилась.
– Насколько итог матча соответствует реальному соотношению сил?
– Испанцы стали чемпионами Европы вполне заслуженно, ведь всю дистанцию континентального первенства они прошли на хорошем уровне. Их игра, уверен, никого из болельщиков не оставила безразличным. Это как раз тот случай, когда победителем стала команда, демонстрирующая по-настоящему интересный футбол.
– Кто вам понравился в команде победителей?
- В нынешнем составе сборной Испании что ни игрок, то известная личность. Именно благодаря их классу и удалось демонстрировать игру, которая присуща четко отлаженному механизму. В Испании во всех игровых звеньях был порядок, а вместе с высоким индивидуальным мастерством футболистов это и дало результат. Особо хотелось бы выделить крайних атакующих игроков – Ламина Ямаля на правом фланге и Нико Вильямса на левом. Первый из них забил эффектный мяч в предыдущем, полуфинальном матче с Францией, а вот во вчерашней игре отличиться ему не удалось. Хотя два хороших момента у Ямаля были. Эти два футболиста в составе "Красной фурии" мне понравились больше всего.
- Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Слезы Месси, молчание Хамеса, геройство Мартинеса. Аргентина - Колумбия 1:0. Видео гола и обзор матча
- Аргентина – чемпион Копа Америка-2024. Решающий гол забил звезда Интера
- Испания выиграла Евро-2024, разгромные победы Динамо и Шахтера в спаррингах. Главные новости за 14 июля
- Финалы ЕВРО-2024 и Копа Америка. Расписание футбола на 8 – 15 июля
- Первый квалификационный раунд ЛЧ. Чемпион Литвы близок к матчам с конкурентом Украины, конкурент Шахтера ожидает оппонента
- Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена