Маркевич назвал ключевую ошибку Саутгейта при выборе состава на финал Евро против Испании

Главный тренер "Карпат" Мирон Маркевич поделился своим мнением о финале чемпионата Европы-2024, завершившемся победой сборной Испании над Англией со счётом 2:1.

"На мой взгляд, сборная Испании завоевала титул лучшей команды европейского континента заслуженно. Пожалуй, рулевому англичан Саутгейту не стоило выпускать на поле лидера нападения Кейна. И не только потому, что ему никак не удается преодолеть проклятие в виде завоевания титулов как на клубном уровне, так и в выступлениях за сборную. Просто Кейн сейчас далек от своей лучшей спортивной формы и вчера банально выпадал из британского ансамбля.

Красная фурия превосходила британцев прежде всего в скорости принятия решений на футбольном поле. К тому же наставник испанцев Луис де ла Фуэнте лучше контролировал ход событий на поле. Чего только стоит выход на замену Оярсабаля, который и стал автором победного гола.

В целом англичане могли сыграть на равных с испанцами, только если бы фарт был на их стороне. Но и фортуна чаще в Берлине улыбалась испанцам. Вспомните хотя бы эпизод под занавес поединка, когда Ольмо выбил мяч с линии ворот.

Своей игрой на марафонской дистанции Евро-2024 Испания заслужила на титул лучшей на континенте", – сказал Маркевич.