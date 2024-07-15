Легенда английского футбола Джефф Херст: Мы играли с лучшей командой на турнире

Сэр Джефф Херст, который сделал хет-трик в финале чемпионата мира 1966 года против Западной Германии на "Уэмбли" и помог сборной Англии выиграть свой единственный большой трофей, также смотрел вчерашнюю финальную игру на Евро "трех львов" против испанцев. Бывший футболист был очень расстроен проигрышем их сборной и одновременно похвалил работу Гарета Саутгейта.

"Мы играли с лучшей командой на турнире, это лишь одна игра, и, как и все в стране, я был горько разочарован тем, что проиграли. Но вы должны смотреть на это в целом - два финала Евро, полуфинал чемпионата мира. Под руководством Гарета Саутгейта это было абсолютно фантастично. У нас есть группа молодых игроков, которые достаточно молоды, чтобы играть в следующем турнире, и, конечно, именно там все начинается, на низовом уровне. У нас была третья самая молодая команда [на турнире], но с большим опытом. Я не хочу быть негативным - я горько разочарован, но мое мнение о Саутгейте таково, что это очень стрессовая работа. Мое личное мнение заключается в том, что он [Саутгейт] скажет "достаточно", потому что это долгое время невероятно напряженной работы, руководя национальной сборной", - цитирует Джеффа Херста BBC.

Отметим, что сборная Англии под руководством Гарета Саутгейта в целом провела 102 матча, где одержала 64 победы, 20 ничьих и потерпела 18 поражений.