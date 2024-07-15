Нико Уильямс: Мы не осознаем, чего мы достигли и что происходит в Испании

Нико Уильямс своим голом помог Испании выиграть чемпионат Европы. Кроме того, 22-летнего футболиста признали лучшим игроком финального поединка против англичан. На послематчевой пресс-конференции Нико Уильямс сказал, что пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы в итоге победить на этом турнире.

"Мы страдали, как звери. Мы не осознаем, чего мы достигли и что происходит в Испании. Мы вошли в историю. Ламин (Ямаль) невероятный, у него нет потолка. Он очень четко видит вещи. Я горжусь тем, что я один из лучших на чемпионате Европы. Надеюсь продолжать расти как игрок. Это был невероятный сезон. Мы упорно боролись, чтобы быть здесь. Я помню свою семью и тех, кто мне доверял. Я очень ценю уважение, с которым люди относятся ко мне. Надеюсь, что смогу стать одним из лучших в мире в своей профессии. Это футбол. Эта команда уникальна. Мы выиграли, но лучше всего то, что мы выходили из сложных ситуаций. Казалось, что у нас все получилось, но все усложнилось. Мы преодолели много экстремальных обстоятельств. Впереди еще много времени, и придет время думать о чемпионате мира", - цитирует игрока Marca.

Добавим, что на Евро-2024 Нико Уильямс всего провел 6 матчей, где отметился 2 голами и результативной передачей.