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BBC: Англия - одна из худших атакующих команд на Евро-2024
Хотя состав сборной один из лучших на этом турнире
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Подопечные Гарета Саутгейта второй раз подряд проиграли в финале Евро. Впрочем, на этом турнире Англия играла очень слабо в атаке, имея в составе таких игроков как Гарри Кейн, Фил Фоден, Джуд Беллингем, Букайо Сака и других. Это также подтвердили и статистические источники.
Англия была одной из худших атакующих команд на Евро-2024 как по количеству, так и по качеству ударов. По информации BBC, в среднем за 90 минут игры, только Шотландия, Сербия и Словения имели худшую атаку с точки зрения ожидаемых голов, чем подопечные Гарета Саутгейта. Не учитывая пенальти, только Шотландия в среднем создавала моменты худшего качества. Кроме того, лишь пять команд били реже чем Англия в среднем на этом Евро. Если не учитывать пенальти (который имели лишь раз в основное время), то по показателю xG "три льва" оказались на 23(!) позиции. По количеству голов в основное время Англия вообще 8-я, а если не брать во внимание 11-метровый удар с точки, то вообще 11-я.
England's attackers weren't firing on all cylinders at #Euro2024 ????#BBCEuros pic.twitter.com/20PjfSxawM— Match of the Day (@BBCMOTD) July 15, 2024
Добавим, что "три льва" впервые за 14 матчей на чемпионатах Европы потерпели поражение в основное время под руководством Гарета Саутгейта.
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