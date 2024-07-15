Майка Ричардс: Я считаю, что Англия имеет лучший состав, но не лучшую команду

Сборная Англии вернулась домой с горьким привкусом поражения в финале Евро-2024, где сильнее была Испания (2:1). Бывший английский защитник Майка Ричардс считает, что пришло время для тактического переосмысления в середине команды "трех львов".

"Я с самого начала говорил, что считаю состав сборной Англии лучшим, но не думаю, что мы лучшая команда с точки зрения всех комбинаций, которые мы ожидаем увидеть. У нас есть менеджер, который успешно защищается, выйдя в полуфинал чемпионата мира и двух финалов Евро, и мы не смогли подтолкнуть эту команду вперед так, как она того заслуживает. Это не унижение Гарета Саутгейта, это просто его тактика. Теперь мы должны двигаться вперед в правильном направлении и играть в тот футбол, в который эти игроки играют на клубном уровне", - заявил Майка Ричардс в эфире BBC One.

Добавим, что следующий свой матч сборная Англии сыграет 7 сентября против Ирландии в рамках турнира Лиги наций.