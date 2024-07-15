ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Майка Ричардс: Я считаю, что Англия имеет лучший состав, но не лучшую команду
Бывший английский защитник ожидает тактических изменений в будущем в сборной
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сборная Англии вернулась домой с горьким привкусом поражения в финале Евро-2024, где сильнее была Испания (2:1). Бывший английский защитник Майка Ричардс считает, что пришло время для тактического переосмысления в середине команды "трех львов".
"Я с самого начала говорил, что считаю состав сборной Англии лучшим, но не думаю, что мы лучшая команда с точки зрения всех комбинаций, которые мы ожидаем увидеть. У нас есть менеджер, который успешно защищается, выйдя в полуфинал чемпионата мира и двух финалов Евро, и мы не смогли подтолкнуть эту команду вперед так, как она того заслуживает. Это не унижение Гарета Саутгейта, это просто его тактика. Теперь мы должны двигаться вперед в правильном направлении и играть в тот футбол, в который эти игроки играют на клубном уровне", - заявил Майка Ричардс в эфире BBC One.
Добавим, что следующий свой матч сборная Англии сыграет 7 сентября против Ирландии в рамках турнира Лиги наций.
Популярное сейчас
- Дедлайн заявки Днепра-1 на УПЛ. Клуб даже не сообщил о выходе из отпуска
- Обошёл Алвеса. Месси стал самым титулованным игроком в истории футбола
- Аргентина – чемпион Копа Америка-2024. Решающий гол забил звезда Интера
- Испания – Англия. Анонс и прогноз финала чемпионата Европы на 14.07.24
- Ди Мария - после прощального матча за Аргентину: Мечтал уйти именно так
- Сегодня начинается чемпионат Европы U-19. Украина представлена
Комментарии 1