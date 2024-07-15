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Испания на ЕВРО олицетворяла футбол. Саутгейт должен перестать мучить Англию и уйти. Обзор финала
Чемпионат Европы сыгран
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Обсуждаем поединок между Испанией и Англией. Послушать выпуски подкастов UA-Футбол можно на Megogo Audio, НВ Подкасты, Apple Podcasts, YouTube, YouTube Music, Castbox, Pocket Casts, Spotify for Podcasters, Spotify или на Telegram-канале Гегенпрессинг – подписывайтесь, комментируйте, оценивайте.
Турнир завершен логичной и справедливой победой. Испания Де Ла Фуэнте была убедительна от начала и до конца, в то время как Англия Саутгейта так и не разразилась выходом из т.н. эконом-режима. Как "Красная Фурия" завоевывает сердца нейтральных болельщиков, есть ли будущее у "трех львов" без главного вредителя – как всегда, еще больше мыслей внутри подкаста.
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