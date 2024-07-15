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Моуринью поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024
Победила лучшая команда (с)
AS Roma
Главный тренер "Фенербахче" Жозе Моуринью в своем Instagram поздравил сборную Испании с победой на Евро-2024.
"2024/победитель Лиги Чемпионов капитан Начо Фернандес/победитель Чемпионата Европы капитан Альваро Мората. Большие поздравления им и тренеру, который дал им дебютировать, когда они были еще детьми в Академии".
"Искренне поздравляем Луиса де ла Фуэнте за великолепную работу. Победила лучшая команда", - добавил Моуринью.
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