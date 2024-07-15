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Фантастика. Как болельщики встречали сборную Испании в Мадриде
Фанаты встретили национальную команду
Getty Images/Global Images Ukraine
Вчера сборная Испании по футболу выиграла Евро-2024, а сегодня, 15 июля, вернулась в столицу Мадрида с трофеем.
Городские власти быстро организовали парад национальных героев, а на центральной площади Сибелес в Мадриде фанаты собрались, чтобы отпраздновать победу.
???????????? ¡Ojo al ambientazo en Cibeles para recibir a los #C4MPEONES de la #EURO2024!— MARCA (@marca) July 15, 2024
???? @ernestoasc_ pic.twitter.com/piTQDDiqKm
Напомним, в финале Евро-2024 команда Луиса де ла Фуэнте победила Англию со счетом 2:1. Эта победа стала четвертой для Испании на чемпионате Европы.
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