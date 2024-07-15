Фантастика. Как болельщики встречали сборную Испании в Мадриде

Вчера сборная Испании по футболу выиграла Евро-2024, а сегодня, 15 июля, вернулась в столицу Мадрида с трофеем.

Городские власти быстро организовали парад национальных героев, а на центральной площади Сибелес в Мадриде фанаты собрались, чтобы отпраздновать победу.

Напомним, в финале Евро-2024 команда Луиса де ла Фуэнте победила Англию со счетом 2:1. Эта победа стала четвертой для Испании на чемпионате Европы.