Лунин - худший игрок Евро-2024 по версии WhoScored. В печальную топ-10 попали еще два украинца

После завершения Евро-2024 статистический портал WhoScored опубликовал список игроков с самыми низкими полученными баллами за выступления на турнире.

Самой низкой оценки (3,8) удостоился голкипер сборной Украины Андрей Лунин, сыгравший лишь один матч на Евро против Румынии (0:3).

Также в топ-10 футболистов с самыми низкими оценками попали еще два украинца – Ефим Конопля (3-е место - 5.32) и Виктор Цыганков (10-е место - 5.72).

Стоит отметить, что самые высокие средние баллы по итогам Евро получили поляк Лукаш Скорупски (7.77), грузин Гиорги Мамардашвили (7.76) и испанец Дани Ольмо (7.72).

Напомним, что чемпионом турнира стала сборная Испании.