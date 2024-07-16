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Лунин - худший игрок Евро-2024 по версии WhoScored. В печальную топ-10 попали еще два украинца
Не тот рейтинг, где хочется лидировать
Getty Images / Global Images Ukraine
После завершения Евро-2024 статистический портал WhoScored опубликовал список игроков с самыми низкими полученными баллами за выступления на турнире.
Самой низкой оценки (3,8) удостоился голкипер сборной Украины Андрей Лунин, сыгравший лишь один матч на Евро против Румынии (0:3).
Также в топ-10 футболистов с самыми низкими оценками попали еще два украинца – Ефим Конопля (3-е место - 5.32) и Виктор Цыганков (10-е место - 5.72).
Стоит отметить, что самые высокие средние баллы по итогам Евро получили поляк Лукаш Скорупски (7.77), грузин Гиорги Мамардашвили (7.76) и испанец Дани Ольмо (7.72).
Напомним, что чемпионом турнира стала сборная Испании.
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