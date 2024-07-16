Федорчук: Вряд ли Ямаль станет легендой футбола. У него нет уникальных качеств

Авторитетный украинский тренер Олег Федорчук оценил перспективы 17-летнего вингера сборной Испании и "Барселоны" Ламина Ямаля.

"Лучший правый вингер Евро-2024? Ямаль. Благодаря его усилиям Испания вышла в финал. Он много себя проявлял в ответственных играх. Плюс на него легла большая нагрузка - он самый молодой игрок в истории Евро. Но Ямаль почти во всех играх был на ведущих ролях. Немцы за ним просто охотились, но не могли поймать. Это показывает, что у парня есть характер.

Вижу ли я в нем второго Месси? Вряд ли Ямаль станет легендой футбола. Он будет знаковым игроком, где-то в первой десятке лучших игроков мира, но не номером 1. У Ямаля нет уникальных качеств, все в меру".