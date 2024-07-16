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6 представителей Испании. Стала известна символическая сборная Евро-2024
Лишь один - от Англии
Getty Images/Global Images Ukraine
Вратарь: Майк Меньян (Франция)
Защитники: Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Уильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания)
Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все - Испания)
Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба - Испания), Джамал Мусиала (Германия)
????✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) July 16, 2024
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