6 представителей Испании. Стала известна символическая сборная Евро-2024

Пресс-служба УЕФА составила список 11 лучших игроков ушедшего чемпионата Европы-2024.

Напомним, что победителем турнира стала сборная Испании.

Вратарь: Майк Меньян (Франция)

Защитники: Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Уильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания)

Полузащитники: Родри, Фабиан Руис, Дани Ольмо (все - Испания)

Нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба - Испания), Джамал Мусиала (Германия)

????✨ Introducing the UEFA EURO 2024 Team of the Tournament, as selected by UEFA's Technical Observer panel.#EURO2024 pic.twitter.com/ITp3ipcWxF