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Гибралтар подал жалобу в УЕФА из-за поведения испанцев после победы на Евро-2024
Произошла неприятная ситуация
Getty Images/Global Images Ukraine
Федерация Гибралтара официально подала жалобу в УЕФА относительно поведения испанских футболистов после победы на Евро-2024.
Причиной является скандирование игроками сборной Испании лозунга "Гибралтар - это Испания".
Стоит отметить, что Гибралтар - это спорная территория, на которую претендуют как Испания, так и Великобритания. Хотя испанцы отказалась от нее еще в начале 18 века, они на сегодня претендуют на этот участок.
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