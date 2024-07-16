Гибралтар подал жалобу в УЕФА из-за поведения испанцев после победы на Евро-2024

Федерация Гибралтара официально подала жалобу в УЕФА относительно поведения испанских футболистов после победы на Евро-2024.

Причиной является скандирование игроками сборной Испании лозунга "Гибралтар - это Испания".

Стоит отметить, что Гибралтар - это спорная территория, на которую претендуют как Испания, так и Великобритания. Хотя испанцы отказалась от нее еще в начале 18 века, они на сегодня претендуют на этот участок.