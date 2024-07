Назван лучший гол чемпионата Европы-2024

УЕФА определила лучший гол на чемпионате Европы-2024.

Дальний удар вингера сборной Испании Ламина Ямала в полуфинальном матче против Франции стал лучшим голом на Евро-2024.

???? ????????????????????????????????: Lamine Yamal's goal against France has been named the EUROs Goal of the Tournament. ???? pic.twitter.com/OMtiVgDIR6