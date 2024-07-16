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Назван лучший гол чемпионата Европы-2024
Ямал получил еще одну награду на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА определила лучший гол на чемпионате Европы-2024.
Дальний удар вингера сборной Испании Ламина Ямала в полуфинальном матче против Франции стал лучшим голом на Евро-2024.
???? ????????????????????????????????: Lamine Yamal's goal against France has been named the EUROs Goal of the Tournament. ???? pic.twitter.com/OMtiVgDIR6— Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) July 16, 2024
Этот удар стал кульминацией ряда рекордов, которые Ямал установил на турнире. 17-летний вундеркинд стал первым игроком, который забил гол или отдал голевую передачу в четвертьфинале, полуфинале и финале одного чемпионата Европы.
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