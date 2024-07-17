Насколько внимательно вы следили за Евро-2024? Квиз от UA-Футбол

Несколько дней назад завершился чемпионат Европы-2024.

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Победителем стала Испания, которая в финале с минимальным счетом 2:1 одолела команду Англии. "Фурия Роха" в четвертый раз в истории выиграла континентальное первенство и стала единоличным лидером по этому показателю, опередив на один титул Германию.

Сегодня мы вам предлагаем проверить, как внимательно вы следили за Евро-2024, пройдя наш квиз.