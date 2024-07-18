Серость - не порок, особенно - когда есть драма. Главные тенденции Евро-2024

Евро-2024 не войдет в историю как один из наиболее качественных в игровом плане. Скорее наоборот. Зато в нем хватало исторических достижений, значимых тенденций. А особенно - драмы.

Автоголы и удары издали

По среднему количеству голов за матч (2.29) Евро-2024 стал вторым снизу с 2000-го года включительно. Опередив 2.12 Евро-2016, но явно уступив 2.78 Евро-2020. Причем аномальный первый тур группового турнира с 2.83 еще и спас от большего падения. Спасли и рекорд групповых турниров по автоголам (7) и голам ударами из-за пределов штрафной площадки (15).

В целом первый тур, полуфиналы и финал вышли более урожайными на голы, чем второй и третий туры, 1/8 финала и четвертьфинал. Объяснить такое можно более долгим отдыхом перед началом турнира - большинство игроков ведущих лиг отдыхали на неделю больше, чем перед Евро-2020, а также сверхмотивацией на последних стадиях, когда трофей уже совсем близок. В остальное же время царила усталость после тяжелого клубного сезона.

Впервые в истории кто-либо вышел в полуфинал без голов своими силами (Франция). Лишь пенальти и два автогола. Португалия впервые на крупных турнирах не забивала в трёх матчах подряд. В их очном матче был установлен антирекорд турнира по xG в первом тайме - 0.15. Первый матч на Евро с 1984-го года без единого удара из пределов штрафной в первом тайме.

Да даже яркий матч Германия - Испания мог предложить и больше. Ведь "Фурия Роха" в первом тайме не пробивала из пределов штрафной, между своими двумя голами за 68 минут не попадала в створ ворот.

Даже в полуфиналах и финале мы получили лишь по одному красивому тайму. Другой был унылым. А что касается автоголов и голов ударами издали, так в целом турнир даже не побил общие рекорды по ним, несмотря на такое резвое начало. 10:11, 18:18. Вначале мешал новый неудобный мяч, но к нему в итоге приспособились.

Хотя в 21-ом автоголе за два последних Евро после девяти с 1980-го по 2016-ый год вместе взятые вряд ли виноват лишь мяч. Возросшие скорости, желание разыгрывать коротким пасом от обороны, что сильно утомляет защитников и увеличивает шансы на ошибки, обучение нынешних защитников разыгрывать мяч, а не обороняться, не правильно выбивать...

Также следует отметить рекорд групповых турниров Евро по ничьим - 14. В группе С таких было пять в шести матчах. Когда из групп выходят 16 команд из 24-ех - это создает неравномерность, да и почти всегда обещает выход с четырьмя очками. Так что ничьи многих устраивают.

Последние минуты

Германия удержала первое место в группе благодаря голу замены на 92-ой минуте, Венгрия получила шанс на выход благодаря голу замены на 99-ой, Албания и Сербия добыли ничьи благодаря голам замен на 95-ой, Италия удержала второе место благодаря голу замены на 98-ой. Замена забила и выиграла матч Украины на 80-ой минуте, Нидерландoв на 83-ей, Португалии на 92-ой, Турции - на 94-ой. Ассист замены выиграл матч Австрии на 80-ой.

В 1/8 финала автогол бельгийцев на 85-ой минуте создал удар замены французов Коло Муани. Ассист к победному голу Англии в овертайме отдал замена Тони.

Нидерланды начали матч против Румынии с атакующим полузащитником Симонсом вместо опорника Феермана, в начале второго тайма заменили вингера Бергвейна на более близкого к форварду Малена. Итог - ассист Симонса, дубль Малена. Атакующая замена Австрии Грегоритш забила, как и атакующая замена Испании Ольмо, причем второй - с ассиста замены Оярсабаля.

Варгас вернулся в стартовый состав сборной Швейцарии и сделал гол и ассист. Германия забила второй после выхода чистого форварда Фюллькруга вместо полузащитника Гюндогана.

Четвертьфинальные голы замены Виртца на 89-ой минуте и замены Мерино - на 119-ой. Замена, пусть и очень ранняя и из-за травмы, Ольмо тогда же сделала гол и ассист. Да и Эмболо на 75-ой минуте, Мюлдюр на 76-ой и Сака на 80-ой забили. В полуфинале Уоткинс принес победу Англии на 90-ой минуте. Замена. С ассиста замены Палмера. В финале замена Оярсабаль принес победу Испании на 86-ой.

В целом 22 гола на турнире состоялись после 82-ой минуты основного времени или в дополнительное. 19 голов и 11 ассистов принесли игроки, вышедшие на замену.

Выводы? Что турнир не набрал в качестве, он добрал в драматизме. А ещё он показал, что тот, кто не боится менять игроков и тактическую схему в пользу атаки, как по ходу матча, так и между матчами, кто не боится менять атакёров, добавлять атакёров, усиливать атаку, часто добивается успеха. А вот кто боится, кто застревает в консерватизме, кто отходит назад - обычно в итоге терпит неудачу.

Без андердогов в полуфинале

Несмотря на присутствие 24-ех команд, уровень турнира был ровным. Никто не выпадал. Не случайно впервые после начала групповых турниров из четырех групп, то есть с Евро-1996, все команды в группах набрали очки, не случайно впервые в истории Евро команда (Украина) заняла последнее место в группе с четырьмя очками.

И даже те, кто проигрывал в групповом турнире разгромно - Шотландия с 1:5 от Германии, Хорватия с 0:3 от Испании, Украина с 0:3 от Румынии, Турция с 0:3 от Португалии - уже в следующем своём матче не проигрывали вообще. Демонстрируя характер и гордость.

Вместе с тем, глобальных сенсаций было мало. Победы Словакии над Бельгией, Австрии над Нидерландами и Грузии над Португалией, при том, что голландцы и португальцы к этим матчам уже знали, что выходят из группы. Победа Швейцарии над Италией в 1/8 финала даже не казалась сенсацией, ведь швейцарцев кое-где называли фаворитами матча.

Австрия и Румыния выиграли свои группы, но в 1/8 финала сразу же поехали домой. Словения дотащила Португалию до серии пенальти, а Швейцария - Англию, но гранды в итоге победили, Словакия не выдержала против Англии нескольких секунд, Турция позволила Нидерландам совершить камбек.

На Евро-2020 в полуфинале играла Дания, на Евро-2016 - Уэльс, на Евро-2008 - Турция и россия, на Евро-2004 - Чехия и Греция. На Евро-1996 - Чехия, на Евро-1992 - Дания и Швеция. А вот на Евро-2000, -2012 и -2024 андердогов в полуфиналах не было. Интересная периодичность. Раз в 12 лет.

Почему конкретно на Евро-2024 андердоги не прорвались? Трудно сказать. Возможно, дело в грандах, строящих клубную атмосферу, сплоченный коллектив, работающих по единому постоянному методу, ставящих прежде всего оборону, организованность. Надеясь, что атака в итоге что-то выцарапает, качество игроков что-то принесет. Так и получалось.

Мы практически не слыхали о каких-либо ссорах игроков Топ-сборных между собой или с тренерами. Значит, была сплоченность. А ведь сплоченность, порядок всегда были главным козырем андердогов против грандов. Теперь этого козыря нет.

Падение звезд

Возможно, причина сплоченности грандов – неудачный турнир для звезд, которые почувствовали, что не в форме, уменьшили свое эго, принесли себя в жертву команде. К примеру, Гарри Кейн и Килиан Мбаппе не боялись жаловаться на усталость и просить заменить их.

А вот в чем причина провалов самих звезд? Скорее всего - та самая усталость после изнурительного сезона. Неудивительно, что наиболее свежими выглядели молодые Ямаль, Уильямс, Ольмо, Мусиала, Гакпо, Гюлер, Палмер. Причем все они в клубном сезоне играли сравнительно немного. Либо без Еврокубков, либо просто далеко не всегда пробивались в стартовый состав.

Мбаппе остался с одним голом с пенальти. Кейн забил три, но играл в целом неудачно. Его замена на 61-ой минуте финала показательна. Джуд Беллингем с двумя голами, в том числе спасительным ударом через себя против Словакии, а также ассистом в финале, но и его турнир неудачен. Букайо Сака, Кевин Де Брюйне, Бруну Фернандеш и Бернарду Силва с одним голом. Мемфис Депай с голом и ассистом.

Криштиану Роналду не забивал и еще и показал себя эгоистом, упорно держась на поле даже при откровенно слабой игре. Антуан Гризманн исчез и в итоге сел в запас. Усман Дембеле и Фил Фоден играли не лучше. Оливье Жиру выходил лишь на замену, и неудачно. Над Ромелу Лукаку смеялись из-за отмененных ВАР его голов. Хорватские ветераны провалились.

В целом упали центрфорварды. Лучшие бомбардиры турнира забили лишь по три мяча, их целых шесть, и в центре атаки из них играли лишь двое. Да и Кейн и Микаутадзе три из шести голов забили с пенальти. Сборные часто меняли форвардов, часто использовали "фальшивых девяток". Неудивительно, что победы в полуфинале Нидерланды - Англия и в финале принесли как раз форварды, вышедшие на замену.

Даже форвард и капитан чемпиона Альваро Мората (гол и ассист) больше освобождал пространство для Ямаля, Уильямса, Руиса, Ольмо, чем пытался забить сам. Признавая, что работал "укладывателем кирпичей" для них.

В футболе нет Зла

Победу Испании на турнире уже объявили победой футбола и даже Добра над Злом, Света над Тьмой, спасением. Но можно ли объявлять о таком, когда процентов 70-75 команд на турнире играли в серый футбол, футбол "тьмы" и "зла"? В том числе два из четырех полуфиналистов? Испания, Германия, Турция, Швейцария, Австрия, Грузия очень нравились, время от времени - Нидерланды. Но кто еще?

Да и вообще нужно ли выражаться так пафосно? Победы Греции на Евро-2004 и Португалии на Евро-2016 восприняли как победы "тьмы" и "зла", но футбол от них вовсе не умер.

Испания играла замечательно, светло, вдохновенно. Как сказал Мората, молодежь будто просто поехала на школьную экскурсию. И эта свобода чувствовалась. Причем на плечах басков, севильцев и даже двух французов отбросила свою тупиковую "тики-таку", заиграла вертикально. Даже дважды проиграла владение мячом после 136-ти матчей подряд, оба гола в финале забила контратаками. Но если бы поставили пенальти за руку Кукурельи в 1/4 финала?!

Португалия была первой по владению мячом на турнире и второй - по ударам по воротам. То есть играла на атаку? Но ведь забивала в трех последних матчах на турнире лишь в серии пенальти и вылетела раньше, чем ожидали. Хорватия и Бельгия - в Топ-5 турнира по владению мячом, Чехия и Бельгия - пятые по ударам по воротам. То есть и эти трое якобы играли на атаку. Но турнир провалили.

А если бы Роналду не был таким упрямым, а Хорватия и Бельгия продержались бы еще всего лишь несколько минут в их решающих матчах, их турнир вдруг оказался бы положительным.

Все клюют Францию с Англией за игру. Но, в конце концов, Франция с Дидье Дешамом в четвёртом полуфинале из пяти последних крупных турниров. Больше, чем любая другая сборная за это время. Два полуфинала крупных турниров подряд за последние восемь лет выдали лишь она и Англия. Англия же в третьем полуфинале с Гаретом Саутгейтом, во втором финале Евро подряд с ним при том, что до него не была в таких вообще.

Многие позволили себе забыть, что до Дешама Франция проигрывала на крупных турнирах Южной Африке, а Англия до Саутгейта - Исландии и Коста-Рике.

Вырванная победа над Словакией, третья серия пенальти в истории "Трех Львов", выигранная на крупных турнирах (две из них с Саутгейтом) - такого характера у англичан никогда не было. Таких достижений с одним тренером никогда не было. Причем нынешний финал достигнут с составом, в котором 14 из 26-ти игроков до начала турнира отыграли за сборную менее 14-ти матчей, а наиболее представленным клубом был "Кристал Пэлас".

К чему я веду? К тому, что в футболе нет зла. Любая тактика, любой стиль имеют право на жизнь, любые способны принести результат. И даже командам, играющим в скучный, серый футбол, есть чем похвалиться. Обычно обороной, организованностью, характером. Качествами, являющимися неотъемлемыми частями футбола.

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