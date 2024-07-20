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Издание ESPN подготовило антисборную Евро
В состав попали звездные футболисты
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В ESPN была сформирована главная антикоманда континентального первенства в Германии. В коллективе оказались игроки, разочаровавшие на турнире больше всего.
- Вратарь: Ангус Ганн (Шотландия)
- Защитники: Йосип Шутало (Хорватия), Максимилиан Вёбер (Австрия), Райан Портиус (Шотландия)
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- Полузащитники: Федерико Кьеза (Италия), Антуан Гризманн (Франция), Доминик Собослаи (Венгрия), Джон Макгинн (Шотландия)
- Нападающие: Криштиану Роналду (Португалия), Килиан Мбаппе (Франция), Беньямин Шешко (Словения)
Интересно, что на позицию кипера выбрали Ганна, хотя WhoScored признал Андрея Лунина найхудшим футболистом соревнований.
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