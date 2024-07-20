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Болельщики определили лучший гол Евро-2024. ВИДЕО
Голосование проводило УЕФА
Фото: Getty Images / Global Images Ukraine
Завершилось голосование на сайте УЕФА за лучший гол Евро-2024. Больше всего голосов получил защитник сборной Турции Мерт Мюльдюр.
В 1-м туре он забил в ворота Грузии красивым ударом слета с линии штрафной площадки.
Второе место занял вингер Испании Ламин Ямаль и его гол в полуфинале турнира против Франции. На третьей строчке взятие ворот турка Арды Гюлера, также в ворота Грузии.
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