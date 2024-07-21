Бывший футболист киевского "Динамо" и текущий центральный защитник греческого АЭК Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщила футбольная федерация "шашечных".

Он дебютировал в команде в мае 2010 года. В общей сложности на его счету четыре гола, один ассист, 20 желтых карточек в 105 матчах. По показателю проведённых поединков за сборную он занимает шестое место в Хорватии.

Вместе с "шашечными" Вида завоевал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022.

Последний раз Домагой играл за сборную 3 июня в товарищеском матче против Северной Македонии. Он попал в заявку на Евро-2024, однако все три поединка 35-летний защитник провел на скамейке запасных.

В настоящее время Вида выступает за греческий АЭК. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.