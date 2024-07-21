ЕВРО-2024 - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии
Провел более сотни матчей
Getty Images / Global Images Ukraine
Бывший футболист киевского "Динамо" и текущий центральный защитник греческого АЭК Домагой Вида завершил карьеру в сборной Хорватии. Об этом сообщила футбольная федерация "шашечных".
Он дебютировал в команде в мае 2010 года. В общей сложности на его счету четыре гола, один ассист, 20 желтых карточек в 105 матчах. По показателю проведённых поединков за сборную он занимает шестое место в Хорватии.
Вместе с "шашечными" Вида завоевал серебро ЧМ-2018 и бронзу ЧМ-2022.
Последний раз Домагой играл за сборную 3 июня в товарищеском матче против Северной Македонии. Он попал в заявку на Евро-2024, однако все три поединка 35-летний защитник провел на скамейке запасных.
В настоящее время Вида выступает за греческий АЭК. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.
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