Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024

Игра Англии на групповом этапе Евро-2024 – большое разочарование. За три матча в группе команда забила всего два гола и создавала очень мало голевых моментов как на одного из главных фаворитов турнира. В первой игре англичане одержали единственную победу на групповом этапе над Сербией (1:0). В начале матча забил Беллингем с передачи Сака, но показатель ожидаемых голов (xG) за весь матч составлял всего 0,54. Можно сказать, что этот матч Англия выиграла за счет индивидуального мастерства игроков группы атаки. В матче с Данией был подобный сценарий – англичане вышли вперед на 19-й минуте (отличился Кейн), однако на этот раз не смогли удержать свои ворота на замке. В итоге 1:1 и показатель xG – 0,82. В заключительном матче группового этапа команде "Трех львов" противостояла Словения. Саутгейт практически не делал ротацию, снова невыразительная игра, ничья 0:0 при xG – 0,97. Несмотря на слабую игру, англичане все равно выиграли группу и попали в 1/8-ю финала на Словакию.

Все матчи группового этапа англичане играли по схеме 4-5-1. Из интересностей следует отметить Кирана Триппьера слева в защите (основной левый защитник Люк Шоу имел повреждение) и Трента Александра-Арнольда в опорной зоне в первых двух матчах. Против Словении партнером Райса в опорной зоне уже стал Галлахер. Однако оба варианта не устроили тренера, и уже с 1/8 финала в паре с Райсом играл Мейну.

Казалось бы, после такого провального (по игре) группового этапа «Три льва» соберутся и покажут действительно чемпионскую игру, ведь плей-офф – игра на вылет, цена ошибки слишком высока. Да и первый соперник позволял показать все свои лучшие качества. Перед матчем со Словакией Саутгейт наконец признал, что Англия играет неудовлетворительно и нужно что-то менять. И Гарет рискнул изменить тактику. Насколько эффективным было это изменение – судите сами, на 88 минуту англичане ни разу (!) не пробили в створ ворот Словакии. И только акробатические способности Беллингема спасли команду Саутгейта от полного позора за две минуты до финального свистка. "Он обладает некоторыми особенностями, одна из них может влиять на важнейшие моменты в матче. Это необычно, особенно для игрока его возраста. Так что да, нам очень повезло, что у нас есть такой футболист", - заявил о Беллингеме Саутгейт. Далее деморализованных словаков на старте эсктра-тайма добил Кейн, но это отнюдь не решило игровые проблемы англичан.

Самая большая проблема Англии на групповом этапе – позиционные атаки. Команда была одной из худших на турнире по созданным голевым моментам. Основные проблемы команды – медленное продвижение мяча, отсутствие остроты впереди, игроки не на своих привычных позициях. Тренерский штаб Саутгейта проблему понимал и в матче со словаками пытался что-то изменить. Получилось не очень. Англия пыталась играть как "Манчестер Сити" или "Арсенал". Структура 3-5-2 при развитии позиционных атак. Тройка защитников – Уокер, Стоунс, Гуэхи. В опорной зоне – Райс и Мейну, который будет играть в основе вплоть до финала. Впереди четверо атакующих игроков: Беллингем, Фоден, Сака и Кейн. Особая роль была отведена Кирану Триппьеру – он выполнял роль "а-ля Зинченко" (отвечал за ширину слева).

С похожей схемой знакомы большинство игроков, позиционно схема тоже подходила почти всем, за исключением Триппьера. Киран обычно играет в "Ньюкасле" на позиции правого защитника, а здесь вынужден играть слева, да еще и в совершенно незнакомой роли. Оказалось, что если скопировать схему "Манчестер Сити" или "Арсенала", то это еще не означает, что она заработает, даже если большинство игроков с ней знакомы.

В конце матча со Словакией Саутгейт пошел ва-банк. Одновременно на поле находились шесть атакующих игроков: Кейн, Тони, Палмер, Эзе, Беллингем и Сака. На тот момент Букайо уже 20 минут играл левого защитника (есть опыт в "Арсенале"), но после быстрого второго гола Кейна Саутгейту пришлось придумывать, как защищаться в такой ситуации. Главный тренер решил оригинально: атакующие игроки Сака и Эзе стали латералями, Палмер и Беллингем опустились ниже в центре поля. Если в основное время Англия доминировала по владению мячом (более 70%), то в дополнительное время этот показатель составлял только 37%. Играть таким количеством атакующих игроков без мяча – рискованное дело, поэтому Саутгейт снимает с игры Кейна и выпускает Галлахера в центр поля и вместо Джуда Беллингема – защитника Эзри Конса. Это добавило надежности защите и англичане довели матч до победы. Но критики после этого матча стало еще больше. В защиту тренера выступил Фил Фоден, который отметил, что футболисты также несут ответственность за происходящее на поле: "Игроки должны взять на себя часть вины. Должны быть какие-то лидеры, которые соберутся вместе и найдут решение, почему это не работает".

В матче против Швейцарии снова были тактические изменения: коуч решил отразить схему швейцарцев – 3-4-2-1. Тройку центрбеков составили Стоунс, Уокер и Конса, латерали – Триппьер и Сака, в опорной зоне без изменений – Райс и Мейну, два атакующих полузащитника – Фоден и Беллингем и на острие атаки – Кейн. Не сказать, что игра англичан была яркой, но они хорошо нивелировали сильные стороны швейцарцев, которые до того выбили действующих на тот момент чемпионов Европы – итальянцев. Когда швейцарцы повели в счете, Саутгейт сразу отреагировал – вместо Триппьера вышел Шоу (замена по позиции), центрбека Конса заменил атакующий хавбек Палмер, опорника Мейну заменил фланговый атакующий полузащитник Эзе. Опять наставник англичан рискнул, и этот риск оказался оправданным. Через несколько минут Сака сравнял счет и перевел игру в овертайм, впоследствии была серия пенальти, которую англичане выиграли.

Гарет Саутгейт обвинил английские СМИ в распространении тайной тактической информации о команде. Дело в том, что издание "The Telegraph" накануне матча сообщило, что Саутгейт рассматривает возможность перехода на игру в три защитника против Швейцарии. "Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку. Мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать", - сказал Саутгейт.

На полуфинал против Нидерландов Гарет сделал одну замену – после дисквалификации вернулся в старт Гуэхи, который заменил Конса. На гол Нидерландов на 7-й минуте ответил Кейн, который заработал и реализовал пенальти на 18 минуте. Во втором тайме была абсолютно равная игра с минимумом острых моментов и когда уже все готовились к дополнительному времени, результат для Англии сделали игроки, вышедшие на замену – Палмер ассистировал, а Уоткинс забил.

В финальном матче на позицию левого латераля вышел Люк Шоу, который залечил травму и до этого только выходил на замену. На других позициях без изменений. Игра по ходу плей-офф улучшалась, результат был, поэтому не было смысла делать радикальных изменений. Но то, что сработало против Швейцарии и Нидерландов, не сработало против Испании в финале. После пропущенного гола Саутгейт снял Кейна и Мейну и выпустил Уоткинса и Палмера. Через три минуты после своего выхода Палмер бильярдным ударом завершил контратаку англичан и сравнял счет. Второй гол испанцы забили довольно поздно, поэтому времени для тактических изменений было немного. Вместо Фодена вышел Айвен Тони, но уже ничего нельзя было изменить. Но по игре и статистически Испания была сильнее, поэтому справедливо победила.

Что удивило на протяжении турнира, так это мало игрового времени для лучшего игрока АПЛ по версии болельщиков последнего сезона – Коула Палмера. Да, его конкурентами были Сака, Фоден или Беллингем, но когда игра складывалась неудачно, нужно было что-то менять. Палмер два стартовых матча просидел на скамейке запасных, а в остальных матчах, казалось, выходил слишком поздно. У него было достаточно мало времени, чтобы проявить себя. Против Словении отыграл 20 минут, против Словакии Палмер вышел вместо получившего повреждение Триппьера, с Нидерландами за 10 минут успел отдать голевую передачу на Уоткинса и, наконец, забил в финале. В то же время Фоден, который играл в основе каждый матч турнира, не отметился ни одним результативным действием.

Также мало играл Трент-Александр Арнольд, который начинал турнир в опорной зоне, а затем прочно засел в запас. Всего две минуты на турнире отыграл Энтони Гордон, за которым охотится "Ливерпуль", а Дин Хендерсон, Аарон Рэмсдейл, Льюис Данк, Джо Гомес и Адам Уортон вообще не выходили на поле.

После поражения в финале Саутгейт заявил, что не думает об отставке: "Не думаю, что сейчас лучшее время для такого решения. Мне нужно поговорить с правильными людьми. Сейчас этот вопрос неактуален". Также он отметил потенциал команды для будущих побед: "Англия получила хороший опыт. Большинство игроков из этого состава будут на Чемпионате мира и следующем Евро. Будущее команды многообещающее, но сейчас это не утешает".

Через два дня после финала Саутгейт все же покинул национальную сборную. Его поддержали многие специалисты. "Работа тренером национальной сборной - изнурительное дело. Саутгейт заслуживает аплодисментов за все свои достижения. Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016-м году. На этом Евро команда, возможно, играла не в полную силу, но атмосфера, которую создал Гарет, помогла им дойти до еще одного финала. В целом нужно отдать должное Саутгейту за его работу со сборной Англии", - заявил легендарный форвард сборной Англии Алан Ширер.

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон также высоко оценил работу Гарета Саутгейта: "Работа тренером сборной Англии предполагает большое давление. Ты так часто слышишь о том, что сделала команда сэра Альфа Рэмси в 1966 году (победа на ЧМ). Дойдя до полуфинала чемпионата мира 2018 года, финала чемпионата Европы 2020 года, четвертьфинала чемпионата мира 2022 года и теперь второго подряд финала чемпионата Европы, Гарет, безусловно, является лучшим английским тренером со времен сэра Альфа".

Бывший английский защитник Майка Ричардс, впрочем, так не считает: "Я с самого начала говорил, что считаю состав сборной Англии лучшим на Евро, но не думаю, что мы лучшая команда с точки зрения игры, которую мы ожидаем увидеть. Теперь мы должны двигаться вперед в правильном направлении и играть в тот футбол, в который эти игроки играют на клубном уровне".

Англия действительно имела мощный состав, была главным фаворитом турнира по версии букмекеров, но Испании на этом турнире не было равных. Игра Англии на групповом этапе была неудачной и Саутгейт не сидел сложа руки. Он делал удачные замены, шел на эксперименты с тактикой, что принесло улучшение игры и дало результат. С другой стороны, Англии повезло с жеребьевкой. Если бы англичане шли по пути сборной Испании, то далеко не факт, что они добрались бы до финала. Так или иначе, эпоха Саутгейта прошла, англичане были близки к завоеванию трофеев, но это им не удалось. Впереди – новый тренер, новые перспективы и новые попытки выиграть большой турнир.

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