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Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024

ЕВРО-2024

Анализируем различные аспекты игры подопечных Саутгейта на Евро-2024

Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Михаил Качайло Автор UA-Футбол
Новина українською

Игра Англии на групповом этапе Евро-2024 – большое разочарование. За три матча в группе команда забила всего два гола и создавала очень мало голевых моментов как на одного из главных фаворитов турнира. В первой игре англичане одержали единственную победу на групповом этапе над Сербией (1:0). В начале матча забил Беллингем с передачи Сака, но показатель ожидаемых голов (xG) за весь матч составлял всего 0,54. Можно сказать, что этот матч Англия выиграла за счет индивидуального мастерства игроков группы атаки. В матче с Данией был подобный сценарий – англичане вышли вперед на 19-й минуте (отличился Кейн), однако на этот раз не смогли удержать свои ворота на замке. В итоге 1:1 и показатель xG – 0,82. В заключительном матче группового этапа команде "Трех львов" противостояла Словения. Саутгейт практически не делал ротацию, снова невыразительная игра, ничья 0:0 при xG – 0,97. Несмотря на слабую игру, англичане все равно выиграли группу и попали в 1/8-ю финала на Словакию.

Все матчи группового этапа англичане играли по схеме 4-5-1. Из интересностей следует отметить Кирана Триппьера слева в защите (основной левый защитник Люк Шоу имел повреждение) и Трента Александра-Арнольда в опорной зоне в первых двух матчах. Против Словении партнером Райса в опорной зоне уже стал Галлахер. Однако оба варианта не устроили тренера, и уже с 1/8 финала в паре с Райсом играл Мейну.

Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024 - изображение 1

Казалось бы, после такого провального (по игре) группового этапа «Три льва» соберутся и покажут действительно чемпионскую игру, ведь плей-офф – игра на вылет, цена ошибки слишком высока. Да и первый соперник позволял показать все свои лучшие качества. Перед матчем со Словакией Саутгейт наконец признал, что Англия играет неудовлетворительно и нужно что-то менять. И Гарет рискнул изменить тактику. Насколько эффективным было это изменение – судите сами, на 88 минуту англичане ни разу (!) не пробили в створ ворот Словакии. И только акробатические способности Беллингема спасли команду Саутгейта от полного позора за две минуты до финального свистка. "Он обладает некоторыми особенностями, одна из них может влиять на важнейшие моменты в матче. Это необычно, особенно для игрока его возраста. Так что да, нам очень повезло, что у нас есть такой футболист", - заявил о Беллингеме Саутгейт. Далее деморализованных словаков на старте эсктра-тайма добил Кейн, но это отнюдь не решило игровые проблемы англичан.

Самая большая проблема Англии на групповом этапе – позиционные атаки. Команда была одной из худших на турнире по созданным голевым моментам. Основные проблемы команды – медленное продвижение мяча, отсутствие остроты впереди, игроки не на своих привычных позициях. Тренерский штаб Саутгейта проблему понимал и в матче со словаками пытался что-то изменить. Получилось не очень. Англия пыталась играть как "Манчестер Сити" или "Арсенал". Структура 3-5-2 при развитии позиционных атак. Тройка защитников – Уокер, Стоунс, Гуэхи. В опорной зоне – Райс и Мейну, который будет играть в основе вплоть до финала. Впереди четверо атакующих игроков: Беллингем, Фоден, Сака и Кейн. Особая роль была отведена Кирану Триппьеру – он выполнял роль "а-ля Зинченко" (отвечал за ширину слева).

С похожей схемой знакомы большинство игроков, позиционно схема тоже подходила почти всем, за исключением Триппьера. Киран обычно играет в "Ньюкасле" на позиции правого защитника, а здесь вынужден играть слева, да еще и в совершенно незнакомой роли. Оказалось, что если скопировать схему "Манчестер Сити" или "Арсенала", то это еще не означает, что она заработает, даже если большинство игроков с ней знакомы.

Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024 - изображение 2

В конце матча со Словакией Саутгейт пошел ва-банк. Одновременно на поле находились шесть атакующих игроков: Кейн, Тони, Палмер, Эзе, Беллингем и Сака. На тот момент Букайо уже 20 минут играл левого защитника (есть опыт в "Арсенале"), но после быстрого второго гола Кейна Саутгейту пришлось придумывать, как защищаться в такой ситуации. Главный тренер решил оригинально: атакующие игроки Сака и Эзе стали латералями, Палмер и Беллингем опустились ниже в центре поля. Если в основное время Англия доминировала по владению мячом (более 70%), то в дополнительное время этот показатель составлял только 37%. Играть таким количеством атакующих игроков без мяча – рискованное дело, поэтому Саутгейт снимает с игры Кейна и выпускает Галлахера в центр поля и вместо Джуда Беллингема – защитника Эзри Конса. Это добавило надежности защите и англичане довели матч до победы. Но критики после этого матча стало еще больше. В защиту тренера выступил Фил Фоден, который отметил, что футболисты также несут ответственность за происходящее на поле: "Игроки должны взять на себя часть вины. Должны быть какие-то лидеры, которые соберутся вместе и найдут решение, почему это не работает".

В матче против Швейцарии снова были тактические изменения: коуч решил отразить схему швейцарцев – 3-4-2-1. Тройку центрбеков составили Стоунс, Уокер и Конса, латерали – Триппьер и Сака, в опорной зоне без изменений – Райс и Мейну, два атакующих полузащитника – Фоден и Беллингем и на острие атаки – Кейн. Не сказать, что игра англичан была яркой, но они хорошо нивелировали сильные стороны швейцарцев, которые до того выбили действующих на тот момент чемпионов Европы – итальянцев. Когда швейцарцы повели в счете, Саутгейт сразу отреагировал – вместо Триппьера вышел Шоу (замена по позиции), центрбека Конса заменил атакующий хавбек Палмер, опорника Мейну заменил фланговый атакующий полузащитник Эзе. Опять наставник англичан рискнул, и этот риск оказался оправданным. Через несколько минут Сака сравнял счет и перевел игру в овертайм, впоследствии была серия пенальти, которую англичане выиграли.

Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024 - изображение 3

Гарет Саутгейт обвинил английские СМИ в распространении тайной тактической информации о команде. Дело в том, что издание "The Telegraph" накануне матча сообщило, что Саутгейт рассматривает возможность перехода на игру в три защитника против Швейцарии. "Мы пытаемся выиграть футбольный турнир, а наши собственные СМИ сливают тактическую информацию через два часа после того, как мы закончили тренировку. Мы даем швейцарцам, которые, возможно, ожидали, что мы будем играть по-другому, три дня на подготовку к тому, что мы можем сделать", - сказал Саутгейт.

На полуфинал против Нидерландов Гарет сделал одну замену – после дисквалификации вернулся в старт Гуэхи, который заменил Конса. На гол Нидерландов на 7-й минуте ответил Кейн, который заработал и реализовал пенальти на 18 минуте. Во втором тайме была абсолютно равная игра с минимумом острых моментов и когда уже все готовились к дополнительному времени, результат для Англии сделали игроки, вышедшие на замену – Палмер ассистировал, а Уоткинс забил.

В финальном матче на позицию левого латераля вышел Люк Шоу, который залечил травму и до этого только выходил на замену. На других позициях без изменений. Игра по ходу плей-офф улучшалась, результат был, поэтому не было смысла делать радикальных изменений. Но то, что сработало против Швейцарии и Нидерландов, не сработало против Испании в финале. После пропущенного гола Саутгейт снял Кейна и Мейну и выпустил Уоткинса и Палмера. Через три минуты после своего выхода Палмер бильярдным ударом завершил контратаку англичан и сравнял счет. Второй гол испанцы забили довольно поздно, поэтому времени для тактических изменений было немного. Вместо Фодена вышел Айвен Тони, но уже ничего нельзя было изменить. Но по игре и статистически Испания была сильнее, поэтому справедливо победила.

Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024 - изображение 4

Что удивило на протяжении турнира, так это мало игрового времени для лучшего игрока АПЛ по версии болельщиков последнего сезона – Коула Палмера. Да, его конкурентами были Сака, Фоден или Беллингем, но когда игра складывалась неудачно, нужно было что-то менять. Палмер два стартовых матча просидел на скамейке запасных, а в остальных матчах, казалось, выходил слишком поздно. У него было достаточно мало времени, чтобы проявить себя. Против Словении отыграл 20 минут, против Словакии Палмер вышел вместо получившего повреждение Триппьера, с Нидерландами за 10 минут успел отдать голевую передачу на Уоткинса и, наконец, забил в финале. В то же время Фоден, который играл в основе каждый матч турнира, не отметился ни одним результативным действием.

Также мало играл Трент-Александр Арнольд, который начинал турнир в опорной зоне, а затем прочно засел в запас. Всего две минуты на турнире отыграл Энтони Гордон, за которым охотится "Ливерпуль", а Дин Хендерсон, Аарон Рэмсдейл, Льюис Данк, Джо Гомес и Адам Уортон вообще не выходили на поле.

После поражения в финале Саутгейт заявил, что не думает об отставке: "Не думаю, что сейчас лучшее время для такого решения. Мне нужно поговорить с правильными людьми. Сейчас этот вопрос неактуален". Также он отметил потенциал команды для будущих побед: "Англия получила хороший опыт. Большинство игроков из этого состава будут на Чемпионате мира и следующем Евро. Будущее команды многообещающее, но сейчас это не утешает".

Через два дня после финала Саутгейт все же покинул национальную сборную. Его поддержали многие специалисты. "Работа тренером национальной сборной - изнурительное дело. Саутгейт заслуживает аплодисментов за все свои достижения. Он поднял Англию с колен после поражения от Исландии в 2016-м году. На этом Евро команда, возможно, играла не в полную силу, но атмосфера, которую создал Гарет, помогла им дойти до еще одного финала. В целом нужно отдать должное Саутгейту за его работу со сборной Англии", - заявил легендарный форвард сборной Англии Алан Ширер.

Можно ли это назвать провалом Саутгейта? Анализ выступления сборной Англии на Евро-2024 - изображение 5

Бывший главный тренер сборной Англии Свен-Йоран Эрикссон также высоко оценил работу Гарета Саутгейта: "Работа тренером сборной Англии предполагает большое давление. Ты так часто слышишь о том, что сделала команда сэра Альфа Рэмси в 1966 году (победа на ЧМ). Дойдя до полуфинала чемпионата мира 2018 года, финала чемпионата Европы 2020 года, четвертьфинала чемпионата мира 2022 года и теперь второго подряд финала чемпионата Европы, Гарет, безусловно, является лучшим английским тренером со времен сэра Альфа".

Бывший английский защитник Майка Ричардс, впрочем, так не считает: "Я с самого начала говорил, что считаю состав сборной Англии лучшим на Евро, но не думаю, что мы лучшая команда с точки зрения игры, которую мы ожидаем увидеть. Теперь мы должны двигаться вперед в правильном направлении и играть в тот футбол, в который эти игроки играют на клубном уровне".

Англия действительно имела мощный состав, была главным фаворитом турнира по версии букмекеров, но Испании на этом турнире не было равных. Игра Англии на групповом этапе была неудачной и Саутгейт не сидел сложа руки. Он делал удачные замены, шел на эксперименты с тактикой, что принесло улучшение игры и дало результат. С другой стороны, Англии повезло с жеребьевкой. Если бы англичане шли по пути сборной Испании, то далеко не факт, что они добрались бы до финала. Так или иначе, эпоха Саутгейта прошла, англичане были близки к завоеванию трофеев, но это им не удалось. Впереди – новый тренер, новые перспективы и новые попытки выиграть большой турнир.

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Комментарии
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Spokoyno (Київ)
21.07.2024 в 18:57
І так Маючи трьох, чотирьох гравців атаки вартістю ніж більшість окремих команд на ЄВРО забити 8 м'ячів у 6 матчах, то ГАНЬБА та ЖАХ Утім команда потрапила у фінал де у боротьбі програла лише в один гол ТАК і не зовсім провал. Чи більший ПРОВАЛ Кейна, Беллінгама, Фолдена, Сака, Палмера, що не змогли показати гру, яку вони демонстрували у топчемпіонатах! Хоч випускає на полі і організовує гру дійсно Саутгейт!
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Комментарии 1
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Spokoyno (Київ)
21.07.2024 в 18:57
І так Маючи трьох, чотирьох гравців атаки вартістю ніж більшість окремих команд на ЄВРО забити 8 м'ячів у 6 матчах, то ГАНЬБА та ЖАХ Утім команда потрапила у фінал де у боротьбі програла лише в один гол ТАК і не зовсім провал. Чи більший ПРОВАЛ Кейна, Беллінгама, Фолдена, Сака, Палмера, що не змогли показати гру, яку вони демонстрували у топчемпіонатах! Хоч випускає на полі і організовує гру дійсно Саутгейт!
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Колесим по истории ЕВРО

Первый чемпионат Европы по футболу среди сборных состоялся во много благодаря инициативе первого секретаря УЕФА француза Анри Делоне. Участие в турнире, который проходил по олимпийской системе, приняли 17 сборных, при этом многие статусные команды, как например, Англия, Италия, Германия, Швеция отказались играть, сославшись на загруженность футболистов в клубах. Полуфиналы и решающий поединок состоялись во Франции. В финальном матче сошлись сборные Югославии, которая в 1/2 была сильнее хозяев, и СССР, победившей Чехословакию. Основное время завершилось ничьей 1:1, а в овертайме победу советской команде, а с ней и титул первого Чемпиона Европы принес нападающий Виктор Понедельник.

Второй чемпионат Европы заметно расширил число участников – в этот раз в борьбу за трофей вступили 29 сборных. Как и четырьмя годами ранее, в финальный этап попадали четыре команды. Помимо хозяев испанцев в полуфинал вышли сборные СССР, Венгрии и Дании. Если советская команда практически не имела проблем в противостоянии с датчанами, то Испании пришлось изрядно потрудиться, чтобы сломить сопротивление Венгрии. Впрочем, дополнительные 30 минут игры в полуфинале не помешали Фурии Роха выиграть финальный матч. Решающий удар в ворота сборной СССР при счете 1:1 под конец игры нанес Марселино.

Во время третьего по счету чемпионата Европы организаторы изменили систему проведения турнира. 31 участник были разбиты на восемь групп, победители которых выходили в плей-офф. Финальный этап в этот раз принимала Италия, компанию которой составили Англия, СССР и Югославия. В матче между хозяевами и советской сборной финальный свисток арбитра зафиксировал счет 0:0. Поскольку на тот момент серию пенальти еще не придумали, победителя пришлось определять с помощью жребия, который был благосклонен к итальянской команде. В другой паре сильнее оказалась Югославия, которая, впрочем, ничего не смогла противопоставить хозяевам в финале – голы Луиджи Ривы и Пьетро Анастази сделали Италию третьим чемпионом Европы.

Финальный этап Евро-1972 состоялся в Бельгии, которая, как и остальные команды, прошла сито группового этапа и первого раунда плей-офф и вышла в полуфинал. В шаге от главного матча бельгийцев остановила сборная Германии, в составе которой блистали Франц Беккенбауэр, Гюнтер Нетцер и Герд Мюллер. Именно последний и предопределил исход поединка, забив два гола. Во втором полуфинале сборная СССР победила Венгрию благодаря точному удару Анатолия Конькова. В финале, правда, борьбы не получилось – Мюллер, который был признан лучшим игроком турнира, забил в ворота вратаря киевского "Динамо" Евгения Рудакова дважды, еще один мяч провел Херберт Виммер.

Пятый чемпионат Европы стал последним, на котором в финальную часть выходили лишь четыре команды. Впервые в полуфинале не оказалось сборной СССР, титул на стадионах в Загребе и Белграде должны были разыграть Югославия, Нидерланды, Чехословакия и ФРГ. Несмотря на наличие в своем составе таких звезд как Кройф и Нескенс, голландцы уступили чехам в овертайме. Дополнительное время понадобилось и для другого полуфинала – здесь Югославия вела со счетом 2:0, но растеряла преимущество и в итоге проиграла, пропустив три мяча от Герда Мюллера. Финал Евро-1976 вошел в историю как первый матч турнира, в котором была применена серия пенальти. В основное время немцы спаслись благодаря голу Хельценбайна на 90-й минуте, но в футбольной лотерея более крепкими нервы оказались у футболистов чехословацкой сборной. Решающий удар нанес Антонин Паненка, в честь которого впоследствии стали называть пенальти, пробитый "мягким" ударом по центру ворот.

Евро-1980 в какой-то мере стал революционным - УЕФА принял решение расширить состав участников финального этапа до восьми команд, в число которых вошли семь победителей отборочных групп и Италия как хозяйка турнира. Сборные были поделены на две подгруппы, победители которых выходили сразу в финал, а команды, занявший вторые места проводили матч за третье место. В квартете А больше других очков набрала сборная ФРГ, которая обыграла Чехословакию и Нидерланды, а также сыграла вничью с Грецией. Лучшими квартета В стали бельгийцы, которым для выхода в финал хватило победы над Испанией и ничьих с Италией и Англией. Героем решающей игры стал форвард сборной ФРГ Хорст Хрубеш, забивший одному из лучших вратарей того времени Жан-Мари Пфаффу два мяча.

Чемпионат Европы 1984-го года стал триумфальным для сборной Франции, которая и принимала турнир. Система проведения первенства вновь претерпела изменения – теперь из группы выходили по две команды, которые попадали в полуфинал. В группе А Дания, Югославия и Бельгия не смогли составить достойной конкуренции Франции, при этом вторыми стали датчане. Из группы В в четверку лучших вышли Португалия и Испания, которые оставили за бортом соревнований Румынию и ФРГ. В полуфинале Франция лишь в овертайме дожала Португалию, а Испания смогла победить Данию в серии послематчевых пенальти. В финальной игре победу хозяева принесли точные удары Брюно Беллона и Мишеля Платини. К слову, будущий президент УЕФА установил уникальное достижение – забил девять голов во всех пяти матчах турнира своей команды.

После долгого перерыва в финальную часть континентального первенства вновь пробилась сборная СССР. Команда, основу которой составляли игроки киевского «Динамо», во главе с Валерием Лобановским на групповом этапе победила голландцев и англичан, а также сыграла вничью с ирландцами. Второй в квартете В стала сборная Нидерландов. Параллельным курсом в полуфинал вышли Италия и хозяева чемпионата команда ФРГ. В первой игре за выход в финал голландцы добыли волевую победу над немцами, а на следующий день сборная СССР переиграла Скуадру Адзуру. В итоге Кубок достался сборной Нидерландов, которая в решающей игре забила советской команде дважды. При этом гол Марко ван Бастена был признан одним из лучших в истории чемпионатов Европы.

Чемпионат Европы, который навсегда остался в истории футбола как пример романтики и чуда. Корона досталась сенсационной сборной Дании, которая узнала о своем участии на турнире лишь за несколько дней до его начала. Югославы по политическим причинам были исключены из соревнований, и их место заняли именно датчане.

Также примечательно участие в Евро сборной СНГ – преемницы команды из СССР. Этот турнир - последний, в финальной части которого принимали участие лишь восемь команд. Сенсационным датчанам в финале противостояли действующие чемпионы миры, но Бундестим ничего не смогла поделать с Петером Шмейхелем и компанией.

Юбилейный десятый чемпионат Европы, который прошел в Англии, выиграла сборная Германии. Открытием этого турнира стали чехи, которые пробились в плей-офф, а затем и в финал форума из той же группы, что и немцы (Германия – первая, Чехия – вторая).

Последний триумфатор Евро - сборная Дании, - даже не вышел из группы. Именно на чемпионате Европы 1996 впервые было использовано правило "золотого гола". Впрочем, сработало новшество лишь в финальном поединке, когда Оливер Биркофф на 96-й минуте поразил ворота сборной Чехии. На предыдущих стадиях плей-офф лишь два матча закончились в основное время (в четвертьфинале немцы переиграли хорватов, а чехи – португальцев). Остальные пары определяли победителя посредством серии пенальти.

Первый в истории турнир, хозяином которого стали сразу две страны – Бельгия и Голландия. Также форум примечателен тем, что на нем впервые применялось правило аннуляции желтых и красных карточек после группового этапа. Первоначальная стадия турнира принесла несколько сенсаций: из группы не вышли англичане и немцы. Провались также чехи и сохозяева турнира – бельгийцы.

Четвертьфинал запомнился уничтожением футболистами сборной Голландии югославов – 6:1. Впрочем, представители страны тюльпанов были вынуждены сойти с дистанции в полуфинале, пропустив в главный матч турнира итальянцев. Там, - в финале, - состоялась настоящая драма. Команда Дино Дзоффа усилиями Дельвеккио открыла счет на 55-м обороте секундной стрелки и удерживала преимущество вплоть до третьей добавленной минуты. И когда уже казалось, что итальянцы станут чемпионами, Сильвен Вильтор забил спасительный для французов гол. А уже в дополнительном времени подавленные итальянцы пропустили "золотой гол" от Давида Трезеге.

Греция, феноменальная Греция. До сих пор команду Отто Рехагеля приводят как пример выдержки, организации, целеустремленности и дисциплины. По сетке плей-офф довольно уверенно шли хозяева португальцы, в то время как греки добывали натужные, ничем неприметные (с точки зрения игры победителей) победы над Францией и Чехией.

В финале, естественно, все рассчитывали на победу португальцев, тем более, что "европейские бразильцы" имели должок перед эллинами за поражение на групповой стадии. Но, как и несколькими неделями ранее, более успешной оказалась именно сборная Греции. Гол Ангелоса Харистеаса поверг в шок всю футбольную Европу.

Турнир в Австрии и Швейцарии. Именно с него началась золотая ера сборной Испании. Луис Арагонес еще до начала чемпионата Европы подвергся серьезной критике из-за решения не включать в заявку одну из самых ярких звезд испанского футбола Рауля Гонсалеса. Но после финального свистка итальянца Роберто Розетти, который зафиксировал победу испанцев 1:0 над немцами

в финале чемпионата Европе, скептики утихли. У испанцев и без Рауля было кому забивать. Лучшим бомбардиром турнира стал Давид Вилья, хорошо проявили себя также Фернандо Торрес (за все предыдущие промахи Эль Ниньо реабилитировался точным ударов в ворота Йенса Леманна) и Даниэль Гуиса. Наступило время тотального доминирования сборной Испании.

Впервые в истории чемпионат Европы продвинулся так глубоко на Восток европейского континента. Украина и Польша получили право принимать матчи форума и Донецк, в котором были сыграны пять поединков, стал самым восточным городом, который когда-нибудь принимал поединки Евро. Но для сборной Украины Донецк счастливым не стал.

На "Донбасс-Арене" команда Олега Блохина проиграла французам и англичанам, а посему победа над шведами в Киеве (два феноменальных гола Андрея Шевченко) полностью обесценилась. Одной из главных сенсаций турнира стала, пожалуй, полуфинальная победа итальянцев над немцами. Это были минуты славы одиозного Марио Балотелли. Но в финале итальянцы ничего не смогли противопоставить сверхмощным испанцам – поражение 0:4.

Третий раз в истории чемпионат Европы проходил на полях Франции. Исторический турнир, ведь впервые с момента основания в финальной части ЕВРО приняли участие 24 команды. Благодаря реформе, совершенной футбольными чиновниками, шанс приобщиться к празднику получили экзотические для такого уровня сборные Албании, Венгрии и Северной Ирландии.

Совершили прорыв и Уэльс с Исландией. А уважаемые Нидерланды, наоборот, оказались за бортом соревнования. Впервые сквозь сито отбора на Евро прошла и Украина (ведь в 2012-м году мы приняли участие в турнире как сохозяева соревнований). Однако непосредственно во Франции команда Михаила Фоменко провалилась.

Украинцы проиграли все матчи в группе, а открытием турнира стали сборные Исландии и Уэльса. Последний дошел до полуфинала, где уступил будущему победителю сборной Португалии. Большинство считает, что турнир заслужила выиграть Франция, однако Игра рассудила по-другому.

И снова 24 сборных в финальной части ЕВРО, однако теперь изменилась сетка квалификации. Вместо плей-оффа третьих мест квалификационных групп, организаторы устроили дополнительный конкурс для небезуспешных участников Лиги Наций.

Однако главная новинка состоялась в плоскости географии – сразу 12 сборных получили право называться хозяевами турнира. Соответственно, распределение команд по группам почти наполовину стало известно еще до жеребьевки финальной части.

Впервые на Евро отобралась сборная Финляндии, и впервые пробиться туда получили возможность футбольные карлики вроде Косово или Грузии. Впервые на турнире будет применена система VAR. И впервые на Евро напрямую (без плей-офф или автоматической путевки) отобралась сборная Украины. Подопечные Шевченко мощно провели квалификацию, оставив за спиной действующих чемпионов Европы.