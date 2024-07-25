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УЕФА наказала семь стран за поведение болельщиков
Штраф от 20 000 до 50 000 евро
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eóin Noonan - Sportsfile/UEFA
УЕФА наложила санкции на семь сборных, которые принимали участие на Евро-2024.
Причиной стали инциденты расистского и дискриминационного поведения их фанатов.
Среди наказанных - Сербия, Хорватия, Румыния, Словения, Австрия, Венгрия и Албания.
Санкции включают штрафы от 20 000 до 50 000 евро и запрет на продажу билетов на следующий выездной матч УЕФА.
Такое решение было принято на следующий день после того, как УЕФА обвинила игроков сборной Испании Родри и Альваро Морату в нарушении правил поведения после их победы над Англией в финале Евро-2024.
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