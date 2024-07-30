Грилиш: Пропуск Евро-2024 для меня самый тяжелый момент в карьере

Джек Грилиш, вингер "Манчестер Сити" и сборной Англии, признался, что пропуск чемпионата Европы 2024 стал для него самым большим разочарованием в футболе.

"Это было самое сложное, с чем мне приходилось сталкиваться в своей карьере. Это разбило мне сердце. Когда вы в отпуске и включаете телевизор или телефон, вы видите результаты матчей, ход событий, поэтому было трудно игнорировать это".

Джек в прошлом сезоне для «Манчестер Сити» не был основным игроком. Футболист в Премьер-Лиге сыграл лишь 20 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.