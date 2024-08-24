Репортер УЕФА – об интервью Тымчика после Бельгии: Он плачет, говорит, что разочаровали военных и народ Украины

Репортер УЕФА по Украине, после начала полномасштабного вторжения служивший гранатометчиком в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж", рассказал об эмоциональном воспоминании на ЧЕ.

“Пожалуй, больше всего мне впало в душу интервью после матча с Бельгией. Меня спросили, кого я хочу на флеш в прямом эфире. Прошу Тымчика, потому что у него была очень интересная дуэль с Доку, есть о чем поговорить.

Приходит Александр, я его что-то начинаю спрашивать, но какой там Доку. Он просто плачет, извиняется за результат, говорит, как ему больно, что они разочаровали военных, болельщиков и народ Украины. И это все так искренне и эмоционально, что я уже чуть ли не со слезами. Тем более я знаю, что у него брат погиб на войне.

Поэтому, когда читаю, что сборная Украины не настроилась, что им все было пофиг, то я в это не верю. Я не делаю из себя героя, но я действительно один из тех же "ребят в окопах". И точно могу подтвердить, что на нуле пацаны смотрят и переживают".