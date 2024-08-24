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Репортер УЕФА – об интервью Тымчика после Бельгии: Он плачет, говорит, что разочаровали военных и народ Украины
Богдан Буга вспомнил самый памятный момент на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine
Репортер УЕФА по Украине, после начала полномасштабного вторжения служивший гранатометчиком в бригаде быстрого реагирования Нацгвардии Украины "Рубеж", рассказал об эмоциональном воспоминании на ЧЕ.
“Пожалуй, больше всего мне впало в душу интервью после матча с Бельгией. Меня спросили, кого я хочу на флеш в прямом эфире. Прошу Тымчика, потому что у него была очень интересная дуэль с Доку, есть о чем поговорить.
Приходит Александр, я его что-то начинаю спрашивать, но какой там Доку. Он просто плачет, извиняется за результат, говорит, как ему больно, что они разочаровали военных, болельщиков и народ Украины. И это все так искренне и эмоционально, что я уже чуть ли не со слезами. Тем более я знаю, что у него брат погиб на войне.
Поэтому, когда читаю, что сборная Украины не настроилась, что им все было пофиг, то я в это не верю. Я не делаю из себя героя, но я действительно один из тех же "ребят в окопах". И точно могу подтвердить, что на нуле пацаны смотрят и переживают".
"Помню, как мы с побратымами собрались вокруг одного телефона и смотрели Шотландия – Украина в квалификации на ЧМ-2022. Когда наши победили, это был один из моих самых счастливых дней на службе. А когда играли с Уэльсом, я посмотрел первый тайм и пошел на задание. Поверь, никогда я так не стремился быстрее вернуться, потому что очень хотелось узнать, вышли ли наши на чемпионат мира.
Еще вспомнилось, как нас вывели на день отдохнуть, и как раз играли "Динамо" с "Шахтером". Я был в таком предчувствии, что это словами не передать. Не знаю, что в конце концов оказалось хуже – ехать перед тем часов восемь на броне БТРа, где у меня задница чуть не отмерзла, или так и не посмотреть матч, потому что его не показывали на каналах Сетанты по Мегого, а оперативно оформить подписку не удалось.
Кто бы что ни говорил, это все важно. И лично меня, как ветерана, трогает, когда футболисты в своих интервью говорят о военных. Для меня это никогда не звучит пафосно. Я респектирую тому же Тымчику за его искренние эмоции, да и другим игрокам сборной Украины, которые говорили о воюющих", – сказал Буга.
Видео из этого флеш-интервью:
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