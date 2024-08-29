Роналду: Я плакал на Евро не из-за возможного вылета Португалии

Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл настоящую причину, по которой он плакал на Евро-2024 после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пен.)

"Когда ты увлечен тем, что делаешь, ты не можешь беспокоиться о том, как ты себя чувствуешь.

Например, я плакал в тот день, когда не забил пенальти... Когда я плакал, это было не потому, что я чувствовал, что если я не забью, Португалия вылетит, и мир рухнет на меня. Это было не из-за этого.

Люди меня не знают. Представьте, что вы промахиваетесь после 27 забитых пенальти подряд. В этот период вы чувствуете себя жалко. Перед всеми, кто приходит на стадион, вашими детьми, вашей мамой, девушкой, всеми. Мне грустно из-за этого", - сказал Роналду.