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Роналду: Я плакал на Евро не из-за возможного вылета Португалии
Главной причиной была личная
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Аль-Насра" и сборной Португалии Криштиану Роналду раскрыл настоящую причину, по которой он плакал на Евро-2024 после нереализованного пенальти в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2024 против Словении (0:0, 3:0 по пен.)
"Когда ты увлечен тем, что делаешь, ты не можешь беспокоиться о том, как ты себя чувствуешь.
Например, я плакал в тот день, когда не забил пенальти... Когда я плакал, это было не потому, что я чувствовал, что если я не забью, Португалия вылетит, и мир рухнет на меня. Это было не из-за этого.
Люди меня не знают. Представьте, что вы промахиваетесь после 27 забитых пенальти подряд. В этот период вы чувствуете себя жалко. Перед всеми, кто приходит на стадион, вашими детьми, вашей мамой, девушкой, всеми. Мне грустно из-за этого", - сказал Роналду.
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